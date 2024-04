Judo, Italia sconfitta dalla Germania nella finale per il bronzo del Team Event. Francia Campione d’Europa

Si chiude con un po’ d’amaro in bocca il percorso dell’Italia nella prova a squadre dei Campionati Europei 2024 di judo a Zagabria. Gli azzurri hanno infatti perso abbastanza nettamente, pur con qualche rimpianto, la finale per il bronzo contro la Germania archiviando comunque un buon quinto posto nel Team Event continentale in assenza di tutti i big della Nazionale.

La selezione tricolore, che aveva sfiorato l’impresa ai quarti di finale portando i campioni uscenti della Georgia al match di spareggio (perso da Lorenzo Rigano con il campione olimpico Lasha Bekauri) per poi battere ai recuperi 4-2 l’Olanda, non è riuscita dunque a bissare la medaglia di bronzo ottenuta la scorsa estate a Cracovia nell’ultima edizione degli Europei a squadre.

Peccato perché la serie si era aperta con l’ennesima vittoria di una straordinaria Thauany David Capanni Dias (imbattuta oggi nei -57 kg con quattro successi di fila) su Jana Ziegler, ma successivamente la Germania ha messo a segno 4 punti di seguito grazie alle affermazioni di Jano Ruebo su Manuel Parlati (-73 kg), Samira Bock su Martina Esposito (-70 kg), Johann Lenz su Lorenzo Rigano (-90 kg) e Anna Monta Olek su Giorgia Stangherlin (+70 kg).

Nell’altra finalina la Serbia si è imposta per 4-2 sulla Croazia padrona di casa conquistando il bronzo europeo, mentre nell’ultimo atto con in palio la medaglia d’oro è arrivato un clamoroso cappotto della Francia sulla Georgia con i successi di Faiza Mokdar, Joan-Benjamin Gaba, Margaux Pinot e Alexis Mathieu.