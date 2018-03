Italia-Scozia, Sei Nazioni 2018: quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale

Si chiuderà il Sei Nazioni di rugby, per l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, domani, sabato 17 marzo alle ore 13.30, con il quinto match contro la Scozia. Sicuramente questo match evoca dolci ricordi nella mente degli azzurri: all’esordio assoluto della nostra nazionale nel torneo, gli italiani, che allora giocavano le gare interne al Flaminio di Roma, vinsero per 34-20.

La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, nonché su OASport, che vi offrirà la diretta live streaming di tutte le gare dell’ultima giornata, pur senza eliminare la diretta live testuale integrale in tempo reale. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Sabato 17 marzo ore 13.30

Italia-Scozia, Stadio Olimpico di Roma

diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY e su OA Sport.

diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it