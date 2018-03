NBA 2018: vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York

Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren Collison e i 20 (+12 rimbalzi) di Al Jefferson, uscendo dalla panchina.

A numero uno risponde numero uno. Si passa nella Western Conference, dove gli Houston Rockets superano 101-96 i Los Angeles Clippers grazie ai 24 punti di James Harden e i 23 di Eric Gordon. Clippers, con Gallinari sempre assenti, che si allontanano dalla zona playoff, nonostante i 29 punti da Tobias Harris.

Non solo Toronto ha fatto dieci vittorie di fila, ma anche Portland. Momento assolutamente magico per i Trail Blazers, sempre di più terza forza ad ovest. Questa volta a cadere sono i Cleveland Cavaliers, che si arrendono ai padroni di casa 113-105. Prima della partita James aveva usato parole al miele per Damian Lillard e la stella dei Blazers ha chiuso con 24 punti e 9 assist, anche se il migliore di Portland è stato CJ McCollum con 29 punti. A Cleveland, sempre quarta ma con Washington e addirittura Philadelphia pronte al sorpasso, non basta un fantastico LeBron da 35 punti e 14 rimbalzi.

Successo importantissimo dei San Antonio Spurs in chiave playoff. La squadra di Greg Popovich supera 98-93 i New Orleans Pelicans e deve ringraziare soprattutto un LaMarcus Aldridge da 25 punti e la doppia doppia di Dejoune Murray da 18 punti e 12 rimbalzi. Per i Pelicans ottima prova di Jrue Holiday, che mette a referto 24 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

Restando sempre ad ovest, continua il fantastico momento degli Utah Jazz, arrivati all’ottava vittoria consecutiva. Tutto molto facile questa volta per Utah, che domina 116-88 contro i Phoenix Suns con 23 punti Donovan Mitchell e la doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi di Rudy Gobert.

Continuano a sperare in un posto nei playoff anche i Denver Nuggets, che provano a restare vicini all’ottava piazza dopo il successo 120-113 contro i Detroit Pistons grazie all’ennesima fantastica tripla doppia di Nikola Jokic (23 punti, 12 rimbalzi e 10 assist).

Vince Philadelphia ed ora i 76ers mettono addirittura nel mirino il quarto posto di Cleveland. Successo 118-110 contro New York grazie alla tripla doppia di Ben Simmons, che mette a referto 13 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Fondamentali anche le doppie doppie di Joel Embiid da 29 punti e 10 rimbalzi e di Darios Saric (21 punti e 12 rimbalzi). Per Marco Belinelli ci sono 10 punti in 27 minuti di gioco.

Completano il programma le vittorie di Charlotte per 129-117 contro Atlanta, con tripla doppia di Nicolas Batum (10 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) e 33 punti di Dwight Howard; e quella di Chicago nel finale su Memphis (111-110) grazie ad un tiro libero praticamente allo scadere di Antonio Blakeney.

Questo il riepilogo dei risultati

Indiana Pacers – Toronto Raptors 99-106

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 117-129

New York Knicks – Philadelphia 76ers 110-118

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 101-96

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 110-111

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 98-93

Denver Nuggets – Detroit Pistons 120-113

Utah Jazz – Phoenix Suns 116-88

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 113-105













