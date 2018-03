LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA: l’Italia si affida a Jake Polledri per tornare a vincere!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si giocano l’ultima possibilità di tornare a vincere nel torneo dopo addirittura tre anni dall’ultima volta: serve il colpaccio per imporsi contro un avversario che si è già imposto per due volte in questa edizione e che punta addirittura al secondo posto in classifica. I ragazzi di Conor O’Shea dovranno invertire la rotta per evitare l’ennesima “imbiancata” visto che il cucchiaio di legno è purtroppo già in cassaforte.

Scenderà in campo praticamente la stessa formazione vista in Galles ma con la grande novità di Jake Polledri, annunciato fenomeno che può cambiare la nostra storia. Sergio Parisse e compagni dovranno regalare una grande gioia al proprio pubblico e guardare con ottimismo al futuro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.

