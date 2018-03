Italia-Inghilterra, amichevole 2018: a che ora si gioca? Il programma e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La Nazionale Italiana di calcio ieri è tornata al lavoro, dopo un giorno di riposo, in vista dell’amichevole in programma martedì sera (ore 21.00) a Wembley contro l’Inghilterra. Un’altra sfida di lusso sulla strada dell’Italia, decisa a voltare pagina dopo l’eliminazione dal Mondiale e a dimenticare i novanta minuti giocati venerdì contro l’Argentina, nei quali gli azzurri hanno rimediato una sconfitta amara (2-0).

Luigi Di Biagio, ct “a tempo” di questa selezione, dovrà cercare di motivare un gruppo apparso poco coeso ed animato più da iniziative personali che da un’identità collettiva. L’impegno probante contro gli inglesi sarà un altra montagna da scalare per la compagine del Bel Paese, attesa al riscatto ma cosciente delle tante problematiche che la affliggono.

A che ora si gioca e come vederla?

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Inghilterra sono un’ora indietro rispetto a noi).

MARTEDI’ 27 MARZO:

21.00 Italia-Inghilterra

Le probabili formazioni

Nonostante l’ottima prestazione dell’Etihad Buffon dovrebbe prendersi un turno di riposo, tornando poi in azzurro negli appuntamenti di giugno (Francia e Olanda). Perin, in buona forma, è dato in grande rimonta su Donnarumma. Almeno due terzi del tridente d’attacco dovrebbero cambiare, con Belotti che prenderà il posto di Immobile e Candreva quello di Chiesa. In difesa sugli esterni spazio a Zappacosta e Spinazzola, con Ogbonna a rilevare Rugani in mezzo e Bonucci confermato. A centrocampo, Pellegrini e Gagliardini sono più che probabili, con Bonaventura favorito su Cristante, perché più abituato al ruolo di interno sinistro.

L’Inghilterra dovrebbe confermare il 3-4-3 già visto nell’amichevole contro l’Olanda, vinta dagli uomini di Southgate. Non vi sarà la punta Henry Kane che gli juventini ricordano piuttosto bene per la sfida tra la Vecchia Signora ed il Tottenham e, per questo, il peso dell’attacco sarà tutto su Vardy, affiancato ai lati dai guizzanti Rashford e Stearling.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Gomez, Stones, Walker; Rose, Henderson, Oxlade Chamberlain, Trippier; Rashford, Vardy, Sterling. All.: Southgate.

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Bonucci, Ogbonna, Spinazzola; Pellegrini, Gagliardini, Bonaventura; Candreva, Belotti, Insigne. All.: Di Biagio.













