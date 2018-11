Calcio, Italia-Inghilterra Under21 1-2: una doppietta di Solanke condanna gli Azzurrini. Kean non basta

Foto Paola Garbuio/LaPresse 15 ottobre 2018 Vicenza, Italia sport calcio Italia vs Tunisia,Amichevole under 21- 2018/2019 - stadio Menti Nella foto: kean Photo Paola Garbuio/LaPresse October 15, 2018 Vicenza, Italy sport soccer Italia vs Tunisia,Amichevole under 21 2018/2019 - stadio Menti In the pic:kean

Niente da fare per l’Italia Under21 di Luigi Di Biagio scesa in campo quest’oggi al “Paolo Mazza” di Ferrara contro una forte Inghilterra in amichevole. La selezione nostrana è stata infatti sconfitta 2-1 per effetto della doppietta di Solanke (8′ e 53′) che ben ha sfruttato gli errori difensivi della nostra compagine. Da sottolineare la grande partita di Kean, autore del gol del momentaneo pareggio italiano al 41′, che tanto si è dato da fare nel corso dei 90′, creando non pochi imbarazzi alla retroguardia inglese.

Nel primo tempo partono forte i ragazzi di Di Biagio: nei primi 5′ sono colossali le occasioni sprecate da Zaniolo, ottimamente servito dal centrocampista della Cremonese Castrovilli dalla destra. Come accade sempre nel calcio, da un’azione non trasformata segue il gol subito. Una legge non scritta che si verifica puntualmente all’8′ quando sul cross di Sessegnon, Bastoni sbaglia la chiusura e per Solanke è un gioco da ragazzi trovare la via della rete. Attacca a testa bassa l’Italia e Zaniolo prova a farsi perdonare ma il suo sinistro non trova lo specchio della porta. Al 41′ ci pensa Kean a rimettere la formazione azzurra in carreggiata: da un ottimo cross di Parigini, lo stacco dell’attaccante della Juventus è perentorio e non dà scampo al portiere avversario.

Nella ripresa, dopo 10′ c’è la marcatura inglese: ancora Solanke, sfruttando la scivolata di Bastoni, si fa trovare pronto all’appuntamento e per Audero c’è poco da fare. I nostri portacolori, spinti da un grande Kean, non sono precisi negli ultimi 20 metri in più di una circostanza proprio con l’attaccante bianconero e poi anche con il subentrato La Gumina che, da pochi passi, non tramuta in segnatura l’ottimo spunto del bianconero. Inghilterra che, però, in contropiede si fa sempre pericolosa ma Audero fa buona guardia. L’Italia prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma si deve arrendere agli avversari.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lapresse