Inghilterra-Italia, le probabili formazioni: amichevole Wembley 2018. Donnarumma dal 1′, Immobile al centro dell’attacco

La tournée in Inghilterra si chiude domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da alcune certezze e dai punti fermi di una Nazionale che ha tutta l’intenzione di lasciarsi alle spalle il momento più nero della sua storia e di riscattarsi sin dal prossimo biennio.

Per quanto concerne le probabili formazioni, sono da verificare le condizioni di Jorginho, a cui il ct vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo che dovrebbe essere completato da Pellegrini e Parolo. In difesa confermata, almeno inizialmente, la coppia Bonucci-Rugani mentre sulle fasce ci saranno Zappacosta e Darmian. In avanti la scelta del riferimento più avanzato cade sul laziale Immobile, affiancato da Candreva e Insigne. Vero è che Cutrone è quello che impressiona per la voglia che ci mette, probabilmente verrà impiegato a gara in corso. Ma la scelta più complicata, per il Di Biagio è stata quella per il ruolo del portiere. Buffon ha giocato con l’Argentina, ma contro l’Inghilterra lascerà il posto a Donnarumma, preferito a Perin come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa.

In casa inglese, Southgate ha tante alternative. Si pensa che possa optare per il 3-5-2: in porta Butland e non Pickford; in avanti fiducia a Vardy, affiancato da Sterling. Lingard è in grande forma mentre Alli e Sterling, con la loro agilità, potranno creare non pochi problemi a un centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inghilterra (3-5-2): Butland; Walker, Stones, Mawson; Trippler, Alli, Dier, Lallana, Young; Sterling, Vardy.

All.: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

All.: Di Biagio













