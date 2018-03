LIVE Inghilterra-Italia, amichevole Wembley 2018 in DIRETTA: il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia, prestigiosa amichevole internazionale che si gioca allo Stadio Wembley di Londra. In uno degli impianti storici del calcio mondiale andrà in scena una grande classica, una super sfida davvero imperdibile anche se non ci sono i tre punti in palio. Gli azzurri, dopo la sconfitta rimediata contro l’Argentina, vanno a caccia di un pronto riscatto contro i maestri che invece vogliono regalare una gioia agli 80mila spettatori presenti sugli spalti.

Si preannuncia un incontro intenso e avvincente, i ragazzi di Gigi Di Biagio devono dare risposte importanti: la nostra Nazionale deve ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. I tifosi si aspettano importanti segnali di rinascita, serve guardare al futuro con maggiore convinzione. Squadra rivoluzionata in campo con Gigi Donnarumma tra i pali, difesa a quattro, tridente offensivo con il ritorno di Belotti affiancato da Insigne e Candreva.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia, prestigiosa amichevole internazionale che si gioca allo Stadio Wembley di Londra: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

(foto Twitter Euro 2016)