iN’S Tour: quattro campioni dello sport per promuovere una vita fondata su corretta alimentazione e attività motoria

iN’s Mercato, la nota rete di discount con spirito italiano, ha deciso di organizzare il tour iN’s RunAndGo che permetterà a tutti i clienti di correre insieme, promuovendo i principi di una vita sana fondata su una corretta alimentazione e sull’attività motoria.

Il tour si svolgerà in quattro città italiane, a fare da testimonial saranno quattro sportivi italiani di altissimo spessore: Stefano Ghisolfi (arrampicata sportiva) rappresenterà la semplicità a Torino, Elena Cecchini (ciclismo) è la friulana doc per l’appuntamento di Trieste, Eleonora Giorgi (atletica) è la milanese solare e positiva per la tappa nel capoluogo meneghino, Edoardo Stochino (nuoto) è l’esempio della determinazione a Genova. L’obiettivo che le quattro stelle si sono dati è quello di invitare i loro concittadini a correre. Questi i quattro appuntamenti del tour iN’S RunAndGo:

TORINO (13-15 aprile): TuttaDritta, corsa di 10km da Piazza San Carlo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

TRIESTE (5-6 maggio): Miramar Family, si correrà dal Castello di Miramare fino a Piazza Unità d’Italia.

MILANO (18-20 maggio): Adidas Runners Polimirun, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano che sarà aperta a tutti

GENOVA (26-27 maggio): StraGenova, grande classica della capoluogo ligure.

In ogni città verrà creato un team iN’s RunAndGo capitanato dai nostri quattro FRIENDS, che avranno un ruolo molto importante: saranno loro, con la loro genuinità e la loro simpatia, a coinvolgere i runners della loro città nel team iN’s RunAndGo di ogni tappa. Diventare parte del team sarà semplicissimo: sarà sufficiente, infatti, essere iscritti alle diverse corse, registrarsi online o direttamente presso lo stand allestito al villaggio.

Il team, riconoscibile attraverso il buff personalizzato che tutti i runners registrati riceveranno, parteciperà alla sfida, assolutamente non competitiva, ma al contrario divertente e spensierata, tra le quattro tappe. Sommando quindi i km di tutti i partecipanti del team iN’s RunAndGo di ogni singola tappa, compresi quelli del suo capitano, verrà decretato il vincitore ideale, insieme alla sua città, del contest rispecchiando tutti quei valori che il brand rappresenta.

Tutti i partecipanti alle corse avranno così l’opportunità di entrare in contatto con iN’s Mercato. Saranno due i momenti principali per assaggiare i prodotti genuini e selezionati: i giorni prima delle corse i runners potranno fare il pieno di energia con un primo piatto, cucinato dagli chef, con i prodotti della linea Selezione Più nella cucina iN’s RunAndGo, allestita al villaggio; dopo la corsa, invece, i membri del team potranno reintegrare le energie al ristoro finale con gli assaggi della Linea Bio.

I QUATTRO SPORTIVI PER iN’s RunAndGo

STEFANO GHISOLFI, arrampicata sportiva

(Torino, 18 febbraio 1993)

Campione italiano e secondo nel ranking della Coppa del Mondo lead nel 2017, Stefano fa parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Impegnato nelle competizioni di Coppa del Mondo e nei progetti personali, che l’hanno visto concludere la sua quarta 9b a gennaio 2018 in Spagna, ha come obiettivo le Olimpiadi di Tokyo2020 dove l’arrampicata, per la prima volta, verrà inserita tra le discipline.

ELENA CECCHINI, ciclismo

(Udine, 25 maggio 1992)

Specialista in pista per le gare di velocità e ciclista su strada, Elena nella sua carriera ha conquistato il titolo di campionessa italiana su strada nel 2014, 2015 e nel 2016 e ha partecipato a due Giri d’Italia e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

Atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, corre per il team Canyon-SRAM.

ELEONORA ANNA GIORGI, atletica – marcia

(Milano, 14 settembre 1989)

Nella sua carriera Eleonora ha vinto 3 titoli italiani assoluti e 3 titoli italiani universitari. Oggi detiene il record mondiale sui 5.000 m di marcia e il record italiano assoluto sui 3.000 m indoor, 5.000 m outdoor e 20 km su strada. Ha partecipato a 2 Olimpiadi, Londra2012 e Rio2016 e ora guarda a Tokyo2020.

EDOARDO STOCHINO, nuoto di fondo

(Chiavari, 5 novembre 1985)

Specializzato nella 25km di fondo, Edoardo ha conquistato il bronzo agli europei di nuoto a Berlino nel 2014 e l’argento a quelli di Hoorn nel 2016. Nel 2017 è campione del mondo di gran fondo. A inizio 2018 ha vinto l’argento alla 44° edizione della Santa Fè-Coronda nel Rio Panarà, 57 km nelle acque libere del Rio Panarà.