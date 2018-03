Inghilterra-Italia, amichevole Wembley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e la data

La sconfitta contro l’Argentina ha messo in evidenza tutti i limiti attuali dell’Italia, costretta a capitolare nel primo test successivo alla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Gli azzurri non hanno demeritato, ma il divario tecnico nei confronti dell’Albiceleste è apparso comunque piuttosto evidente.

Martedì 27 marzo a Wembley l’Italia sfiderà l’Inghilterra nella seconda amichevole della trasferta britannica. Un banco di prova importante per un gruppo che ha bisogno di un ulteriore lifting per cambiare pelle e avviarsi verso il tanto atteso nuovo corso, in cui sarà imprescindibile il ricambio generazionale.

Il ct Di Biagio è a caccia di risposte da parte dei futuri perni della Nazionale, in primis Insigne e Verratti, oltre ai giovani Rugani, Verdi, Cutrone, Pellegrini e Chiesa. Ma di fronte ci sarà un’Inghilterra desiderosa di far bella figura davanti al pubblico di Wembley e di proiettarsi con grandi ambizioni verso i Mondiali, forte di un gruppo ricco di talento con giovani del calibro di Alli, Sterling, Lingard e Rashford.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Rai1, ma il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso il portale web raiplay.it.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 27 marzo

Wembley, ore 21.00: Inghilterra-Italia (diretta tv su Rai1)













