I medagliati olimpici di PyeongChang 2018 al Quirinale. Giovanni Malagò: “L’Italia esce a testa alta”

Come di consueto nell’anno a Cinque Cerchi, arriva alla fine della stagione degli sport invernali l’incontro al Quirinale tra la delegazione olimpica e paralimpica che ha partecipato ai Giochi di PyeongChang 2018 e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti nella Capitale, ovviamente, tutti i medagliati dell’edizione asiatica.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò: “L’Italia esce a testa alta da PyeongChang 2018: non solo per il numero di medaglie, da sempre un buon termometro. Ma per comportamenti ed esempi. Abbiamo valorizzato il brand Italia. Arianna Fontana è stata una portabandiera straordinaria ed è stata un’Olimpiade al femminile in senso generale, grazie anche agli oro di Sofia Goggia e Michela Moioli”.

Poi l’intervento del Capo di Stato: “Complimenti, avete vissuto un’esperienza di straordinaria intensità. Non solo un evento sportivo, ma di raccolta della convivenza umana. Momento di pace. Anch’io ho visto qualche gara quando gli orari erano accessibili. Penso alla 500m della Fontana, gara emozionante. Ho guardato registrate le gare di Goggia e Moioli. Ho parlato al telefono dopo la medaglia con la Fontana, che mi ha detto che sarebbe venuta al Quirinale ma solo dopo i Mondiali. Ho capito quanta voglia di vincere c’è dietro a queste medaglie”. Si sofferma anche in chiave paralimpica: “Le medaglie di Bertagnolli e Casal mi hanno emozionato perché sono un paradigma. Per vincere serve fiducia l’uno nell’altro”.

Le emozioni non finiscono mai. Anche oggi è stata una giornata straordinaria. Riconsegnare la bandiera 🇮🇹 al Presidente della Repubblica mi ha fatto battere il cuore ❤️ a mille. Un ricordo che non dimenticherò mai. @AryFonta #PyeongChang2018 @Quirinale pic.twitter.com/eCgszoXSJn — CONI (@Coninews) 27 marzo 2018













Foto: FISI Pentaphoto