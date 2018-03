Hockey ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano sbanca Vienna in gara-3 e si prende il fattore campo!

Che cuore per Bolzano! In gara-3 di semifinale dell’EBEL, i Foxes hanno sbancato Vienna all’overtime, al termine di una partita mozzafiato, con il pareggio biancorosso acciuffato solo a 26″ dalla fine. Il successo porta l’HCB avanti 2-1 nella serie, con il fattore campo ora a suo favore: prossimo episodio sabato al PalaOnda, dove Bolzano ha la possibilità di allungare verso la finale.

La partita è stata caratterizzata dalla grande pressione di Vienna, con Bolzano brava a resistere a una doppia inferiorità in avvio. Halmo ha poi centrato una traversa ma gli ospiti sono stati costretti ancora a difendere con l’uomo in meno. La resistenza è durata ma poi è stato Fraser a far crollare il muro biancorosso, portando a termine un’azione cominciata dopo una carica dubbia sulla balaustra di Schneider ai danni di Halmo. Il secondo periodo è stato molto combattuto: Bolzano ha avuto il primo powerplay ma non l’ha sfruttato, vedendosi poco dopo ancora in inferiorità. Tuokkola ha fatto i miracoli e nel finale di tempo gli ospiti non hanno sfruttato un 5 contro 3.

Pareggio arrivato per a inizio terzo drittel, con DeSousa che ha aggirato la porta e servito Petan, bravo a beffare Lamoureux. Un gol che ha innescato una girandola di emozioni. Al 52′ Tessier ha infilato all’incrocio portando in vantaggio Vienna, mentre poco dopo Petan ha centrato in pieno la traversa. Bolzano non si è arresa, se l’è giocata con il sesto uomo di movimento e a 26″ dalla fine è stata premiata: Halmo ha servito Petan che stavolta non ha sbagliato.

All’overtime, poi, la prima occasione è stata per gli austriaci, con Nodl fermato da Tuokkola in situazione di powerplay. I Foxes hanno reagito subito e a trovare la rete decisiva è stato Miceli, servito splendidamente da Smith dopo il recupero di Angelidis.

I risultati delle semifinali dell’EBEL

Vienna – Bolzano 2-3 (OT) (Bolzano conduce la serie 2-1)

Salisburgo – Linz 4-2 (Salisburgo conduce la serie 2-1)













