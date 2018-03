Hockey ghiaccio, Alps League 2018: Asiago e Jesenice passano in semifinale. Renon allunga, Val Pusteria pareggia

Le serie di quarti di finale della Alps League hanno già premiato due squadre, Asiago e Jesenice, con il passaggio in semifinale (22 marzo). Nessun problema per la squadra italiana, che ha battuto per la quarta volta Vipiteno, imponendo una dura lezione: un 5-1, dopo il vantaggio iniziale dei Broncos, che non lascia repliche e che porta la migliore squadra della regular season dritta in semifinale. Stesso esito della serie tra Jesenice e Olimpia Lubiana: la prima ha vinto gara-4 per 6-0 completando così lo sweep.

Si giocherà ancora, invece, nelle altre due serie. Renon ha allungato su Salisburgo ed ora conduce sul 3-1. Nel quarto episodio il Rittner Buam si è imposto per 4-1 in trasferta e domani potrà giocarsi il primo match point. Molto più equilibrio, invece, tra Val Pusteria e Feldkirch: gli italiani, sotto di un gol nel terzo drittel di gara-4, sono riusciti a rimontare e vincere all’overtime, rimettendo la serie in parità (2-2).

I risultati delle gare-4 dei quarti della Alps League

Vipiteno – Asiago 1-5 (Asiago vince la serie 4-0)

Olimpia Lubiana – Jesenice 0-6 (Jesenice vince la serie 4-0)

Salisburgo – Renon 1-4 (serie 1-3)

Val Pusteria – Feldkirch 4-3 OT (serie 2-2)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Asiago Hockey