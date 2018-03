Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2018: Justin Thomas rimane imbattuto e vola in semifinale. Che sfida con Bubba Watson!

È iniziata ieri la fase finale del WGC-Dell Technologies Match Play. Ad Austin, in Texas, sono infatti andati in scena i primi due turni ad eliminazione diretta, ovvero ottavi e quarti di finale. Continua ad essere grande protagonista Justin Thomas, già giustiziere di Francesco Molinari. L’americano, dopo aver vinto tutti i match della prima fase, ha prima dominato contro il coreano Si Woo Kim, vincendo con cinque buche d’anticipo (6&5), poi è riuscito a sbarazzarsi del connazionale Kyle Stanley, battuto in rimonta alla penultima buca (2&1). Uno Stanley capace di eliminare lo spagnolo Sergio Garcia nel turno precedente (3&1).

Thomas è vicinissimo a diventare numero 1 del mondo: per farlo dovrà vincere la semifinale, ma affronterà un ostacolo durissimo, Bubba Watson, cliente scomodo nell’uno contro uno. L’americano ha eliminato il connazionale Brian Harman agli ottavi con una grande fase centrale (4 buche vinte tra la 8 e la 12), mentre ai quarti ha messo in riga il thailandese Kiradech Aphibarnrat (che agli ottavi aveva vinto all’ultima buca contro Charles Howell III), battuto con un netto 5&3. Curiosità: lo stesso Watson non si aspettava di arrivare fino in semifinale e a fine giornata ha confessato che aveva già previsto un weekend di vacanza insieme alla moglie.

Dall’altro lato del tabellone c’è Kevin Kisner. Il giocatore statunitense ha eliminato agli ottavi Matt Kuchar vincendo d’autorità (1UP mantenendo il vantaggio dall’inizio alla fine), ma è stato ai quarti che ha ottenuto la vittoria più importante, dominando contro l’inglese Ian Poulter con un incredibile 8&6. Non saranno semifinali tutte americane, però, perché a rovinare la festa a stelle e strisce c’è lo svedese Alex Noren. Anche per lui percorso notevole ieri: agli ottavi è andato sotto alla buca 1 contro Patrick Reed, prima di rimontare fino a vincere 5&3; ai quarti, invece, non c’è stata storia contro l’australiano Cameron Smith, battuto 4&2..

I risultati degli ottavi di finale del WGC-Dell Technologies Match Play

Bubba Watson 2&1 Brian Harman

Kiradech Aphibarnrat 1 UP Charles Howell III

Kyle Stanley 3&1 Sergio Garcia

Justin Thomas 6&5 Si Woo Kim

Cameron Smith 2&1 Tyrrell Hatton

Alex Noren 5&3 Patrick Reed

Ian Poulter 2&1 Louis Oosthuizen

Kevin Kisner 1 UP Matt Kuchar

I risultati dei quarti di finale del WGC-Dell Technologies Match Play

Bubba Watson 5&3 Kiradech Aphibarnrat

Justin Thomas 2&1 Kyle Stanley

Alex Noren 4&2 Cameron Smith

Kevin Kisner 8&6 Ian Poulter

Le semifinali del WGC-Dell Technologies Match Play

Justin Thomas – Bubba Watson

Kevin Kisner – Alex Noren













