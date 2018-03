Golf, il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam

La Tigre è tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale. Tiger Woods parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grande golfista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro all’attività agonistica, nonostante una serie di tentativi di ritorno sul prato verde, per giunta poco incoraggianti a causa dei problemi alla schiena ancora irrisolti.

L’ultima vittoria di Woods risale al Bridgestone Invitational 2013, stagione in cui vinse 5 tornei. Da allora per Tiger è iniziata una repentina discesa contraddistinta da un numero incredibile di disavventure che hanno a tratti oscurato la sua stella. Dopo l’arresto a maggio 2017 per guida in stato di alterazione, dovuta all’abuso di antidolorifici, l’hackeraggio del suo telefonino ha portato alla diffusione in rete di alcune sue foto scabrose.

Ma adesso Woods è tornato a far parlare di sé per il rendimento sul prato verde e l’apprendistato nel Farmers Insurance Open e nel Genesis Open è stato soltanto il preludio al ritorno all’agonismo su livelli di eccellenza con due risultati di eccellenza nei tornei PGA.

Woods ha concluso il Valspar Championship in seconda posizione, per poi ripetersi ad alti livelli con il quinto posto nell’Arnold Palmer Invitational, testimonianza evidente di una classe neppure minimamente scalfita dalla prolungata assenza dall’attività agonistica. Con 14 Major vinti, Woods è secondo nella classifica di tutti i tempi per il numero di successi nei tornei dello Slam. E a 42 anni suonati, non ha alcuna intenzione di interrompere la rincorsa a Jack Nicklaus, che ne ha conquistati ben 18 tra il 1962 e il 1986. Ad Augusta, Woods ha già indossato per 4 volte la green jacket, ma dal 2005 non riesce ad imporsi.

I bookmakers, in ogni caso, si fidano del suo talento e del suo desiderio di scrivere un’altra pagina leggendaria di una carriera costellata di successi, interrotta bruscamente dai problemi alla schiena e dai contrattempi dell’ultimo lustro, ma sul punto di riprendere quota proprio in prossimità del primo Major stagionale, che potrebbe vederlo davvero straordinario protagonista sul prato verde.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter PGA