Golf, PGA Tour 2018: quarto round stellare di Paul Casey. L’inglese si aggiudica il Valspar Championship

Il PGA Tour archivia il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari) con la vittoria di Paul Casey. Sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti) l’inglese si è reso protagonista di una splendida rimonta siglando un perfetto -6 nell’ultimo e decisivo round. -9 (275 colpi) è lo score complessivo che incorona il britannico al termine di una intensa e serrata kermesse.

Seconda piazza, ad un solo colpo dal vincitore, per l’americano Patrick Reed ed il connazionale Tiger Woods. Quest’ultimo ha disputato un torneo di alto livello dal primo al quarto round, e sembra poter finalmente tornare a sciorinare un golf di ottima fattura.

Fuori dal podio con lo score di -8 lo spagnolo Sergio Garcia. Quinta posizione l’inglese Justin Rose (-7) e per lo statunitense Rory Sabbatini (-7), settimo Jim Furyk (-6). Chiudono infine la top ten in ottava piazza con il punteggio di -5 il canadese Jason Kokrak, il sudafricano Branden Grace, gli americani Trey Mullinax e Webb Simpson.

Crollo totale per il leader delle prime tre giornate. Il canadese Corey Conners è infatti incappato in una giornata nera chiusa con il nefasto punteggio di +6 ed un 16° posto (-3) che lascia l’amaro in bocca.

Per Casey, quarantenne di Cheltenham, il successo colto in Florida è il 18° nella carriera da professionista. 2 i titoli nel circuito PGA, 13 quelli nell’European Tour, mentre sono due le vittorie nell’Asian Tour ed una nel circuito coreano.

Foto: Official Twitter PGA Tour