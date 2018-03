Golf, PGA Tour 2018: Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods

Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie nelle ultime sei buche. Un andamento da fenomeno puro, irresistibile per gli avversari, lasciati a distanze siderali. McIlroy ha concluso il torneo a quota -18, con tre lunghezze di vantaggio sullo statunitense Bryson DeChambeau, che ha provato a tenergli testa, salvo incappare in un bogey alla 18 e accontentarsi del secondo posto con 15 colpi sotto il par.

Sul podio anche l’inglese Justin Rose, che ha realizzato un’ultima tornata decisamente solida in 67 colpi (-5) ed è giunto ad un solo colpo di distanza da DeChambeau, staccando lo svedese Henrik Stenson, poco incisivo nel quarto round e scivolato dal primo al quarto posto a quota -14. Strepitosa anche la prova di Tiger Woods, che si conferma nelle posizioni di vertice dopo il secondo posto nel Valspar Championship ed è quinto al termine della competizione. Woods ha realizzato un ultimo giro in 69 colpi (-3), macchiato persino da due bogey alle buche 16 e 17, e ha guadagnato cinque posizioni, agganciando il connazionale Ryan Moore a quota -10.

Completano la top ten l’australiano Marc Leishman e gli statunitensi Kevin Chappell, Luke List, Sean O’Hair, Patrick Rodgers e Patrick Reed, tutti a pari merito a quota -8. Francesco Molinari, infine, ha concluso al 26° posto a quota -4 con un giro in linea col par, macchiato da un double bogey alla 11 ma impreziosito da due splendidi birdie alle buche 16 e 18.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Sports Center