Golf, European Tour 2018: Matteo Manassero vola nel primo giro dell’Hero Indian Open! L’azzurro è secondo dietro a Emiliano Grillo

Matteo Manassero fenomenale nel primo giro dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’azzurro è secondo al termine del primo round con una tornata in 67 colpi, che lo pone a quota -5 a pari merito con lo spagnolo Pablo Larrazabal, lo statunitense Paul Peterson, il francese Adrien Saddier e il sudafricano Keith Horne. L’unico in grado di far meglio dei cinque appaiati al secondo posto nella leaderboard è stato l’argentino Emiliano Grillo, che ha concluso il round in 65 colpi (-7) con 8 birdie e un bogey e può gestire due lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori. Manassero, dal canto suo, può nutrire persino rimpianti per un double bogey alla 15 che ha macchiato un percorso da fenomeno assoluto, con ben 9 birdie e due bogey e un finale travolgente che gli ha consentito di scalare posizioni fin quasi alla vetta.

Per il talento veneto ora c’è il sogno di tornare a giocarsi la vittoria in un torneo di prestigio dopo un periodo di appannamento, anche se la concorrenza è decisamente agguerrita. Alle sue spalle, intanto, ci sono lo scozzese Marc Warren e l’indiano Ajeetesh Sandhu, entrambi a quota -4, mentre sono ben 10 i giocatori in nona posizione con 3 colpi sotto il par. Il primo giro è stato sospeso nelle sue battute conclusive per oscurità e alcuni atleti completeranno il round domattina a partire dalle 7.00 ora locale. Tra questi, anche Saddier e Horne, attualmente a pari merito con Manassero.

Discreta anche la prestazione di Edoardo Molinari, 26° con un giro in 71 colpi (-1), caratterizzato da 5 birdie e 4 bogey, mentre Nino Bertasio è soltanto 86° con una tornata in 74 colpi (+3), macchiata da due double bogey alla 14 e alla 18, e dovrà sudare per superare il taglio. Servirà un miracolo, infine, a Renato Paratore, che non è andato oltre al 109° posto con un giro in 77 colpi, concluso in maniera decisamente deludente con 4 bogey e un double bogey nelle ultime 7 buche.













Foto di Valerio Origo