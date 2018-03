Giro delle Fiandre 2018, Vincenzo Nibali crede nella sorpresa. Provare qualcosa per la magia da Squalo

Vincenzo Nibali vuole regalare emozioni anche nella domenica di Pasqua, nel giorno di festa per eccellenza ha in mente qualcosa di unico per scaldare il cuore degli appassionati tra una portata e l’altra. Non si nasconde e prova a puntare in grande al Giro delle Fiandre, per sua stessa ammissione ci sono delle possibilità per inventarsi qualcosa ma non deve farsi prendere dalle frenesia. La vigilia dello Squalo trascorre nel miglior modo possibile, ha testato il pavè per la prima volta in carriera, è stato accolto dal pubblico che vive questi giorni come una vera e propria Settimana Santa del ciclismo, ha capito cosa voglia dire partecipare a questo evento ed ora è pronto per provare a mettersi in luce.

Dopo l’impresa firmata alla Milano-Sanremo, il capitano della Bahrain Merida ha deciso di cimentarsi con i muri della Ronde e di saggiare un terreno che fino a ora gli era stato così lontano. Questa è l’occasione buona per essere protagonista in gruppo, per vedere da vicino i favoriti Peter Sagan e Greg Van Avermaet che cercheranno di fare corsa dura. Non sarà facile superare i 18 tratti duri che portano ad Oudenaarde ma la gamba del siciliano sembra essere davvero al top e aspettasi una delle sue magie non è utopistico: sicuramente non parte tra i grandi favoriti ma siamo convinti che troverà il modo per mettersi in luce e per cercare qualcosa di memorabile, è consapevole di quanto le sue gesta scaldino il grande pubblico e non si tirerà indietro.

Enzo non è mai partito semplicemente per onor di firma, ogni volta che si presenta al via è perché sa di poter fare la differenza e anche questa volta non si tirerà indietro. C’è tanta curiosità per capire come affronterà i vari muri e per come interpreterà la corsa: tatticamente non si è mai fatto beffare e si è sempre distinto, sarà una Pasqua indimenticabile? Senza pressione e senza grandi pretese si può disputare una corsa di spessore, sognando l’ennesima magia di una carriera già memorabile.

(foto Comunicato RCS)