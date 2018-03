Giro delle Fiandre 2018: le previsioni meteo. Rischio pioggia in Belgio?

Il Giro delle Fiandre sarà come di consueto condizionato dal meteo. La seconda Classica Monumento, in programma domenica 1° aprile (giorno di Pasqua), potrebbe infatti corrersi sotto un cielo cupo e minaccioso.

Le previsioni della vigilia dovranno essere tenute seriamente in considerazione dai ciclisti quando si presenteranno al via di Anversa. La corsa che si dilunga in questa storica regione del Belgio, tra muri e pavè, potrebbe infatti disputarsi sotto l’acqua quantomeno per alcuni tratti come riportano i meteorologi locali. Si parla di cielo nuvoloso alternato a sole con sporadiche piogge, una temperatura di 9 °C e un vento davvero molto debole.













(foto Pier Colombo)