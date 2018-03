Giro delle Fiandre 2018: una Quick-Step Floors a tre punte. Gilbert, Terpstra, Stybar e non solo. Una squadra costruita per vincere

La Quick-Step Floors è la squadra con il maggior numero di vittorie (19) ottenute fin ad ora nella stagione ciclistica. La formazione belga è riuscita a imporsi su tutti i terrenti e in particolare ovviamente nelle classiche di casa, dove ha dimostrato una grande compattezza. Il prossimo obiettivo sarà quello del Giro delle Fiandre, dove lo scorso anno la Quick-Step Floors riuscì a pizzare due corridori sul podio. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del top team belga per questa corsa.

Partiamo di diritto da Philippe Gilbert, che 12 mesi fa si impose sul traguardo di Oudenaarde con una grandissima azione in solitaria di oltre 50 km. Quell’impresa resta sicuramente la più bella della sua carriera e replicarla sarà molto difficile. Tuttavia il 35enne belga ha sicuramente le qualità per ripetersi, visto che in questa stagione ha già dimostrando di avere un’ottima forma ed è stato sempre tra i migliori nei momenti chiave di gara. Gilbert va quindi messo tra i favoriti assoluti per la vittoria, ma il fuoriclasse belga non sarà l’unica punta del team.

Infatti la Quick-Step Floors potrà contare su altri due corridori che possiedono le qualità per conquistare una Classica Monumento, stiamo parlando dell’olandese Niki Terpstra e del ceco Zdenek Stybar. Entrambi si sono infatti imposti alla Parigi-Roubaix, Terpstra nel 2014 e Stybar nel 2015 e 2017. Consideriamoli quindi atleti in grado di fare la differenza sul pavé e dotati anche di una grande esperienza. Tra i due quello più in forma è sicuramente Terpstra, reduce dal grande successo all’E3 Harelbeke e pronto a ripetersi.

La squadra belga potrà contare su diverse soluzione tattiche. Infatti Terpstra e Stybar potrebbero lavorare per Gilbert, preparando un suo attacco, oppure avranno tutti libertà di attaccare, per far saltare la corsa e rompere gli schemi delle altre squadre. Inoltre questi tre campioni avranno al loro fianco due corridori esperti, Iljo Keisse e Tim Declercq, e due giovani di grande talento, Florian Sénéchal e Yves Lampaert, che potranno supportarli al meglio in ogni momento della corsa. Possiamo quindi dire che questa Quick-Step Floors è stata costruita per vincere e che sarà la squadra da battere domenica.

Foto: Valerio Origo