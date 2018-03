Giro dei Paesi Baschi 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Continua l’avvicinamento ai Grandi Giri e la prossima settimana ci sarà un’altra breve corsa a tappe in Spagna: il Giro dei Paesi Baschi, la cui 58ma edizione si svolgerà da lunedì 2 a sabato 7 aprile. Sei tappe che offriranno grande spettacolo vista la startlist di altissimo livello, con corridori del calibro di Vincenzo Nibali, Richie Porte, Nairo Quintana, Michal Kwiatkowski e molti altri. Un percorso ricco di insidie, con una cronometro individuale nella quinta tappa e un duro arrivo in salita in quella conclusiva. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

Giro dei Paesi Baschi

Lunedì 2 aprile – Tappa 1: Zarautz-Zarautz 162 km

Martedì 3 aprile – Tappa 2: Zarautz-Bermeo 152 km

Mercoledì 4 aprile – Tappa 3: Bermeo-Valdegovía 184 km

Giovedì 5 aprile – Tappa 4: Lodosa-Lodosa 19 km (cronometro individuale)

Venerdì 6 aprile – Tappa 5: Vitoria-Eibar 164 km

Sabato 7 aprile – Tappa 6: Eibar-Arrate 122 km

Foto: Comunicato stampa RCS