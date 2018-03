Attraverso le Fiandre 2018: il percorso ai raggi X. Corsa molto dura, c’è spazio per attaccare

Continuano le classiche del pavé in Belgio e mercoledì si correrà la 73ma edizione della Dwars door Vlaanderen – Attraverso le Fiandre. I corridori dovranno affrontare 180 km da Roeselare a Waregem con dodici muri e tre settori in pavé, che renderanno la corsa molto selettiva. Alla partenza troveremo i migliori specialisti del circuito e ci aspettiamo di vedere grande spettacolo. Andiamo quindi ad analizzare il percorso della Attraverso le Fiandre ai raggi X.

I primi 80 km di corsa sono praticamente tutti pianeggianti poi si affronta il primo muro di giornata, il Kluisberg, 1,8 km al 6,3 % con punte al 13%, seguito dopo 8 km dal Knokteberg, 1,3 km al 8% con punte del 13%. Questi due muri verranno poi di nuovo percorsi dopo 14 km di falsopiano. Il quinto muro in programma è il Kortekeer, 1 km al 6,6%, ma con dei tornati molto duri nel tratto finale, che raggiungono anche pendenze al 15%.

A 50 km dal traguardo arriva il primo momento chiave della corsa con il tratto in pavé del Mariaborrestraal, complessivamente lungo 2,4 km, che include lo strappo di Steenbeekdries e la successiva discesa di Stalionsberg. Subito dopo ci sarà il durissimo Taaienberg, un muro in pavé di 900 metri con una pendenza media del 7.1% e rampe del 18%. Qui ci sarà una grande selezione in gruppo e sarà fondamentale restare in testa.

Dopo una decina di chilometri si affronterà di nuovo l’accoppiata Kluisberg-Knokteberg. Segue poi un tratto in pavé di 900 metri, il Varent e altri due muri, Vossenhol (1.2 km al 2.6%) e Holstraal (1 km al 5.2%). Si entra così negli ultimi 15 km, con una lieve discesa che porterà i corridori sull’ultimo muro di giornata, il Nokereberg, sono solo 350 metri, ma tutti in pavé e con una pendenza del 6%. A 7 km dal traguardo ci sarà l’ultima difficoltà, l’Herlegemstraal, un tratto in pavé di 800 metri, che lancerà la testa della corsa verso il traguardo di Waregem.

