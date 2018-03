Giro dei Paesi Baschi 2018: il percorso e le sei tappe ai raggi X. Le date ed il programma

Il calendario del World Tour di ciclismo non offre spazio per rifiatare: subito dopo il Giro delle Fiandre si parte già verso la Spagna, per il Giro dei Paesi Baschi, classica corsa a tappe iberica. Dal 2 al 7 aprile sei frazioni sulle strade spagnole: presenti tanti degli scalatori più forti al mondo. Andiamo a scoprire il percorso ai raggi X.

Lunedì 2 Aprile: 1ª Tappa, Zarautz > Zarautz (162,1km)

Subito difficoltà nella prima frazione: sono ben cinque i GPM da affrontare. La parte finale è davvero insidiosa: prima la lunga (ma non durissima) ascesa di Aia, poi, a 10 chilometri dal traguardo 2.4 chilometri con pendenze oltre il 10% verso Elkano Gaina. Ultima parte in discesa, potrebbero arrivare i primi distacchi.

Martedì 3 Aprile: 2ª Tappa, Zarautz > Bermeo (152,7km)

Gli organizzatori della corsa si sono divertiti a piazzare subito due tappe non durissime ma molto insidiose. Il finale è davvero simile a quello del giorno precedente, c’è già l’opportunità per il riscatto. Salita di oltre 5 chilometri verso Jata, discesa e si riva verso l’alto a San Pelaio, con oltre 4 chilometri al 7%, prima della picchiata verso Bermeo.

Mercoledì 4 Aprile: 3ª Tappa, Bermeo > Cuadrilla de Añana (Araba) (184,8km)

Tantissimi metri di dislivello, pochi chilometri in pianura, ma il finale non è impossibile. Potrebbe arrivare la prima volata di gruppo, se non dovesse andar via una fuga da lontano.

Giovedì 5 Aprile: 4ª Tappa, Lodosa > Lodosa (Navarra), (19,4km – crono)

Cronometro per specialisti puri: interamente piatta, quasi 20 chilometri. I passisti potranno guadagnare minimo 30” sugli scalatori: velocità sicuramente al di sopra dei 50 km/h.

Venerdì 6 Aprile: 5ª Tappa, Vitoria-Gasteiz > Eibar (164,7km)

Si ritorna a salire nella fase finale di gara. Tre GPM posti tra il chilometro 96 e il 142, tutti molto duri, di seconda categoria: le pendenze vanno anche oltre il 10%. Lo scollinamento di Azurki Gaina, l’ultima ascesa di giornata, è posto però a 23 chilometri dall’arrivo: c’è spazio per recuperare.

Sabato 7 Aprile: 6ª Tappa, Eibar > Arrate (122,2km)

Ultima durissima frazione: si preannuncia grande spettacolo. Sono addirittura 8 i Gran Premi della Montagna in soli 120 chilometri di gara. Un saliscendi continuo nella prima fase che, se affrontata a velocità alte, potrebbe sentirsi nelle gambe dei corridori sul finale. La salita di Izua (4.7 chilometri al 9%) prima, lo strappo finale di Usartza (3 chilometri al 12%) poi, decideranno il vincitore della corsa.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Origo