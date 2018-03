Giro delle Fiandre 2018, le quote dei book-makers per le scommesse. Peter Sagan e Philippe Gilbert favoriti, occhio a Tiesj Benoot

Domenica si correrà la 102ma edizione del Giro delle Fiandre, storica classica del pavé che si svolge nell’omonima regione del Belgio. I migliori ciclisti del mondo si daranno battaglia su un percorso durissimo di 266 km per cercare di conquistare la seconda Classica Monumento della stagione. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti di questa corsa con le quote dei book-makers per le scommesse.

Anche in questo caso la quota più bassa è quella del campione del mondo Peter Sagan, la cui vittoria è data a 3,75. Lo slovacco ha già conquistato il Fiandre nel 2016 e sta vivendo un grande stato di forma anche in questa stagione, come dimostra la recente vittoria alla Gand-Wevelgem, in cui ha corso in modo impeccabile. Sarà quindi il favorito numero uno per imporsi sul traguardo di Oudenaarde.

I suoi principali rivali saranno i belgi Philippe Gilbert e Greg Van Avermaet, entrambi quotati a 6.50. Gilbert ha conquistato questa corsa lo scorso anno, trovando il successo dopo una straordinaria azione in solitaria di oltre 50 km. Un numero davvero unico, che quest’anno proverà a ripetere, sfruttando anche la qualità dei suoi compagni di squadra. Dall’altra parte Van Avermaet chiuse secondo un anno fa e domenica cercherà il primo acuto di una stagione fino ad ora al di sotto delle aspettative.

Tra gli outsider uno dei corridori più pericolosi sarà il giovane talento belga Tiesj Benoot, quotato a 12. Questo corridore è la grande rivelazione di questa prima parte di stagione e dopo la vittoria alle Strade Bianche e il quinto posto all’E3 Harelbeke e pronto al colpaccio in una grande classica. Altri corridori da non sottovalutare sono Zdenek Stybar, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke, Niki Terpstra e Alexander Kristoff, tutti quotati a 15.

Per quanto riguarda le speranze italiane, ci affideremo a Gianni Moscon e Matteo Trentin (entrambi quotati a 15) più volte protagonisti nelle ultime classiche del pavé e pronti a centrare il grande risultato, mentre un’altra impresa di Vincenzo Nibali è data a 33.

Foto: Pier Colombo