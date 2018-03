Ciclismo, Daniel Martinez aggredito da un automobilista in Toscana! Colombiano picchiato, finisce in ospedale

Brutta notizia nel mondo del ciclismo. Il colombiano Daniel Felipe Martinez è stato aggredito da un automobilista mentre si stava allenando nei pressi di Pistoia e ora si trova in ospedale sotto osservazione. Il giovane corridore del Team EF Education First era in compagnia dei connazionali Julian Cardona, Miguel Eduardo Florez e Kristian Yustre. Il gruppetto avrebbe rischiato di cadere proprio a causa di un’autovettura.

Stando alle prime ricostruzioni, Martinez avrebbe urlato all’indirizzo del guidatore che a quel sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe picchiato il 21enne. Martinez non ricorderebbe nulla dell’accaduto. Si attendono ulteriori sviluppi.