Giro delle Fiandre 2018: Michal Kwiatkowski per domare una corsa che lo ha sempre respinto

Domenica alla partenza del Giro delle Fiandre ci sarà anche il polacco Michal Kwiatkowski, che cercherà di essere protagonista in una corsa che fino ad ora non lo ha mai visto brillare. Infatti il 27enne del Team Sky ha corso tre volte il Fiandre, ma è rimasto sempre fuori dalla lotta per le prime posizioni. La sua prima partecipazione, nel 2011, si è conclusa con un ritiro, poi nel 2013 è arrivato 40° e nel 2016 27°. Tuttavia Kwiatkowski ha le qualità per ribaltare questo trend e tentare il grande acuto.

Infatti stiamo parlando di un corridore che è indubbiamente tra i migliori interpreti in circolazione nelle corse di un giorno. Nel suo palmares troviamo infatti il Mondiale di Ponferrada, la Milano-Sanremo, l’Amstel Gold Race e l’E3 Harelbeke. Proprio quest’ultima corsa, vinta in solitaria nel 2016, dimostra come il polacco possa essere grande protagonista anche nelle classiche del pavé. In quel caso sferrò uno dei suoi attacchi nel finale e riuscì a precedere Peter Sagan e Fabian Cancellara.

Il Giro delle Fiandre è certamente molto più difficile dell’E3, ma è anche vero che Kwiatkowski è migliorato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto a livello di resistenza su percorsi impegnativi. Per questo il polacco potrebbe sfruttare ciò per restare con i migliori nei tratti più duri e poi provare a giocarsi le sue carte nel finale. Resta comunque difficile pensare che Kwiatkowski possa vincere domenica, ma la sua grande classe potrebbe permettergli di lottare per il podio, che sarebbe già un grande risultato visto i precedenti.

Foto: Valerio Origo