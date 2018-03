Giro delle Fiandre 2018, il percorso e i 18 muri ai raggi X

Domenica, giorno di Pasqua, si correrà la seconda Classica Monumento della stagione: il Giro delle Fiandre 2018. Saranno 267 i chilometri che porteranno i corridori da Anversa fino ad Oudenaarde, sul percorso ormai classico che ha caratterizzato la corsa negli ultimi anni, con l’Oude Kwaremont e il Paterberg come asperità decisive in rapida successione negli ultimi 20 chilometri. Non mancheranno certo i celebri muri delle Fiandre (18 in tutto) o i settori di pavé tanto cari ai corridori che proprio sulle pietre riescono ad esaltarsi. Una corsa massacrante, ricca di settori tecnici come di tratti leggendari: dal Muur fino al Koppenberg, per una tradizione che si ripeterà per la 102esima volta.

Il percorso

La prima fase di gara è piuttosto agevole e caratterizzata solo da un paio di tratti di pavé pianeggianti che però non dovrebbero creare particolari problemi al gruppo, salvo eventuali problemi meccanici o altre situazioni particolari. Dopo 115 chilometri la prima asperità, l’Oude Kwaremont. Oltre due chilometri massacranti (la pendenza media è del 4% solo perché in diversi tratti spiana) e con fondo molto disconnesso che ritroveremo più volte nel corso della giornata. La pendenza massima è dell’11%, ma la vera differenza la fa il pavé. Nei successivi 50 chilometri altri sette muri, che potrebbero anche creare una prima scrematura in gruppo, soprattutto perché i corridori li affronteranno in rapida successione e senza avere l’opportunità di recuperare le tante energie spese, fisiche e mentali. L’ultimo della serie sarà il Muro di Geraardsbergen, un vero e proprio passaggio leggendario della corsa: pendenza media del 9% su 750 metri di lunghezza, punte al 20. Dalla vetta mancheranno 96 chilometri all’arrivo. Dopo questa prima girandola di pavé e salite, la corsa si tranquillizzerà, con soli due muri (Pottelberg e Kanarieberg, tra i meno 70 e i meno 80) fino al chilometro 200.

Qui comincerà il vero Fiandre. Si doppia l’Oude Kwaremont, falsopiano, discesa e subito Paterberg: un vero e proprio muro, 360 metri con una pendenza media superiore del 12,,6%, massime superiori al 20. Queste due asperità torneranno, più avanti. Il Koppenberg è posto a 45 dalla conclusione: strada stretta, pietre aggressive e una strettoia in cui sarà importantissimo trovarsi nella testa del gruppo per non rimanere attardati. A seguire nessun respiro con Steenbeekdries e Taaienberg che potrebbe essere un buon trampolino di lancio a 36 dall’arrivo. Anche questi due muri, come tutti quelli del finale di corsa, sono caratterizzati dal pavé.

In questa fase gli atleti rimasti al comando potrebbero provare a tirare il fiato, con il solo Kruisberg (di per sé comunque impegnativo) tra i meno 36 e i meno 16, dove però potrebbe nascere l’attacco decisivo, anche su asfalto: le squadre a questo punto potrebbero essere già molto ridotte e i capitani trovarsi ad affrontare un vero e proprio testa a testa, in base allo sviluppo tattico della gara nei chilometri precedenti. Nonostante questo, però, le strade strette e la necessità di rilanciare continuamente terrà gli atleti in tensione per l’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg, decisiva con quest’ultimo muro a 12 chilometri dall’arrivo. Il finale è pianeggiante, con un lunghissimo rettilineo che deciderà le sorti della gara.

L’altimetria

I muri (numero, nome, chilometro di gara)

1 Oude-Kwaremont 121

2 Kortekeer 132

3 Edelarberg 137

4 Wolvenberg 142

5 Leberg 151

6 Berendries 155

7 Tenbosse 160

8 Muur-Kapelmuur 170

9 Pottelberg 189

10 Kanarieberg 195

11 Oude-Kwaremont 211

12 Paterberg 214

13 Koppenberg 221

14 Steenbeekdries 226

15 Taaienberg 229

16 Kruisberg (Oudestraat) 240

17 Oude-Kwaremont 250

18 Paterberg 253

I settori di pavé (numero, nome, chilometro di gara)

1 Lippenhovestraat 87

2 Paddestraat 89

3 Holleweg 142

4 Haaghoek 148

5 Mariaborrestraat 225













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it