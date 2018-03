Giro delle Fiandre 2018, la startlist e l’elenco dei partecipanti (in aggiornamento)

Domenica 1 aprile, il giorno di Pasqua, si disputerà il Giro delle Fiandre 2018, seconda Classica Monumento della stagione. L’Università del ciclismo, tra muri, pavé, vento e strade strette. Una corsa da conoscere, con i i suoi 266 chilometri che sembrano ripetersi ininterrottamente dalla prima edizione, tanto questa zona caratterizza in maniera prepotente la corsa. Ci saranno tutti i migliori: da una QuickStep Floors d’attacco, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen. Gli specialisti delle pietre scalpitano, alla vigilia di una corsa che apre la Settimana Santa del ciclismo, che si conclude sette giorni dopo al Velodromo di Roubaix.

Di seguito la startlist del Giro delle Fiandre 2018, in costante aggiornamento via via che le varie squadre annunceranno le formazioni ufficiali.

Quick-Step Floors

1 GILBERT Philippe

2 LAMPAERT Yves

3 KEISSE Iljo

4 STYBAR Zdenek

5 SÉNÉCHAL Florian

6 DECLERCQ Tim

7 TERPSTRA Niki

BORA – hansgrohe

11 SAGAN Peter

12 BURGHARDT Marcus

13 OSS Daniel

14 SAGAN Juraj

15 BODNAR Maciej

16 SARAMOTINS Aleksejs

17 SCHILLINGER Andreas

AG2R La Mondiale

21 NAESEN Oliver

22 VANDENBERGH Stijn

24 DUVAL Julien

25 GALLOPIN Tony

26 BAGDONAS Gediminas

27 BARBIER Rudy

BMC Racing Team

31 VAN AVERMAET Greg

32 DRUCKER Jean-Pierre

33 KÜNG Stefan

34 ROELANDTS Jurgen

35 SCHAR Michael

36 BETTIOL Alberto

37 VAN HOOYDONCK Nathan

Lotto Soudal

41 BENOOT Tiesj

42 KEUKELEIRE Jens

44 DEBUSSCHERE Jens

45 DE BUYST Jasper

46 SIEBERG Marcel

47 WALLAYS Jelle

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

51 VANMARCKE Sep

52 VAN ASBROECK Tom

53 MODOLO Sacha

54 PHINNEY Taylor

55 SCULLY Thomas

56 LANGEVELD Sebastian

57 BRESCHEL Matti

Team Sunweb

61 THEUNS Edward

62 ARNDT Nikias

63 CURVERS Roy

64 HOFSTEDE Lennard

65 STAMSNIJDER Tom

66 TEUNISSEN Mike

67 ANDERSEN Søren Kragh

Astana Pro Team

71 DE VREESE Laurens

72 GATTO Oscar

73 GRUZDEV Dmitriy

74 KORSAETH Truls

75 LUTSENKO Alexey

76 CORT NIELSEN Magnus

77 VALGREN Michael

Bahrain Merida Pro Cycling Team

81 HAUSSLER Heinrich

82 COLBRELLI Sonny

83 GARCIA CORTINA Ivan

84 BOZIC Borut

85 KOREN Kristijan

86 NIBALI Vincenzo

87 PIBERNIK Luka

Groupama – FDJ

91 DELAGE Mickaël

92 DÉMARE Arnaud

93 DUCHESNE Antoine

94 GUARNIERI Jacopo

95 KONOVALOVAS Ignatas

96 LE GAC Olivier

97 SINKELDAM Ramon

Mitchelton-Scott

101 HAYMAN Mathew

102 DURBRIDGE Luke

103 EDMONDSON Alexander

104 BAUER Jack

105 HEPBURN Michael

106 MEZGEC Luka

107 TRENTIN Matteo

Movistar Team

111 BENNATI Daniele

112 AMADOR Andrey

113 CARAPAZ Richard

114 ERVITI Imanol

115 BICO Nuno

116 OLIVEIRA Nelson

117 SÜTTERLIN Jasha

Dimension Data

121 VERMOTE Julien

122 BOASSON HAGEN Edvald

124 GIBBONS Ryan

125 THOMSON Jay Robert

127 DOUGALL Nick

Team Katusha – Alpecin

131 MARTIN Tony

132 BIERMANS Jenthe

133 GONÇALVES José

134 HALLER Marco

135 PLANCKAERT Baptiste

136 POLITT Nils

137 ZABEL Rick

Team LottoNL-Jumbo

141 GROENEWEGEN Dylan

143 JANSEN Amund Grondahl

144 LEEZER Tom

145 ROOSEN Timo

146 VAN EMDEN Jos

147 VAN HOECKE Gijs

148 TANKINK Bram

149 WYNANTS Maarten

Team Sky

151 KWIATKOWSKI Michal

152 KNEES Christian

153 DOULL Owain

154 MOSCON Gianni

155 ROWE Luke

156 STANNARD Ian

157 VAN BAARLE Dylan

Trek – Segafredo

161 STUYVEN Jasper

162 DEGENKOLB John

163 FELLINE Fabio

164 PEDERSEN Mads

165 RAST Gregory

166 DE KORT Koen

167 VAN POPPEL Boy

UAE-Team Emirates

171 KRISTOFF Alexander

172 CONSONNI Simone

173 GANNA Filippo

174 BYSTRØM Sven Erik

175 MARCATO Marco

176 SWIFT Ben

177 TROIA Oliviero

Sport Vlaanderen – Baloise

181 VAN HECKE Preben

182 CAPIOT Amaury

183 DE GENDT Aime

184 DECLERCQ Benjamin

185 PLANCKAERT Edward

186 RICKAERT Jonas

187 ALLEGAERT Piet

Vérandas Willems-Crelan

191 VAN AERT Wout

192 DE BONDT Dries

193 DE WITTE Mathias

194 DEVOLDER Stijn

195 DUIJN Huub

196 GOOLAERTS Michael

197 DE BIE Sean

Wanty – Groupe Gobert

201 BACKAERT Frederik

202 KREDER Wesley

203 OFFREDO Yoann

204 PASQUALON Andrea

205 SMITH Dion

206 VAN KEIRSBULCK Guillaume

207 VANSPEYBROUCK Pieter

WB Aqua Protect Veranclassic

211 DEHAES Kenny

212 DE WINTER Ludwig

213 ISTA Kevyn

214 KIRSCH Alex

215 SIX Franklin

216 SPENGLER Lukas

217 VANTOMME Maxime

Roompot – Nederlandse Loterij

221 ASSELMAN Jesper

222 GERTS Floris

223 LIGTHART Pim

224 REINDERS Elmar

225 VAN GINNEKEN Sjoerd

226 VAN GOETHEM Brian

227 VAN SCHIP Jan-willem

Vital Concept Cycling Club

231 COQUARD Bryan

232 BOECKMANS Kris

233 DE BACKER Bert

234 LE BON Johan

235 MORICE Julien

236 MÜLLER Patrick

237 VAN GENECHTEN Jonas

Cofidis, Solutions Crédits

241 LAPORTE Christophe

243 HOFSTETTER Hugo

244 LEMOINE Cyril

246 VAN LERBERGHE Bert

247 VANBILSEN Kenneth













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Valerio Origo