Giro delle Fiandre 2018, Greg Van Avermaet ci riprova. Dopo tre podi, ora vuole la vittoria

Un fiammingo vuole tornare a primeggiare nella Classica universitaria del ciclismo internazionale: il Giro delle Fiandre. Il nome più indicato non può che essere quello di Greg Van Avermaet: il belga è ovviamente tra i grandissimi favoriti per la prova di domenica prossima. Da riscattare un inizio di 2018 non eccezionale: due vittorie tra Valenciana ed Oman, poi qualche delusione nelle prime corse favorevoli alle proprie caratteristiche (Milano-Sanremo su tutte, dove ha chiuso una prova anonima in 17ma piazza).

La condizione comunque è nettamente in crescendo, appena approcciati i muri di casa si sono viste già azioni di gran spessore (la terza piazza ad Harelbeke ne è la testimonianza maggiore). Servirà essere al top per riuscire però a battere il grande rivale Peter Sagan: lo slovacco è apparso davvero al top alla Gand-Wevelgem e appare molto difficile riuscire a staccarlo. In un arrivo allo sprint, com’è scontato che sia, il campione del mondo in carica sarebbe davvero dominante. Serve sorprenderlo con una strategia diversa.

Il Fiandre è sicuramente la corsa preferita per il campione olimpico in carica, che guiderà ovviamente la sua BMC. Quarto posto nel 2012, secondo nel 2014, terzo nel 2015, nuovamente secondo nel 2017. Proprio nella scorsa edizione ci è andato vicinissimo: lanciato in rimonta sull’Oude-Kwaremont assieme al già citato Sagan, una bruttissima caduta ha lasciato spazio al fuggitivo Philippe Gilbert, che è riuscito a conservare una trentina di secondi su tutti gli inseguitori, con Van Avermaet costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Subito dopo è arrivato però il riscatto con il trionfo alla Parigi-Roubaix, ennesimo risultato di rilievo in un palmares eccezionale, dove manca al momento però la firma sulle strade di casa: arriverà in questo 2018?













Foto: Valerio Origo