Giro delle Fiandre 2018: gli outsiders. La Quick-Step Floors cala gli assi, Sep Vanmarcke all’assalto

Peter Sagan contro Greg Van Avermaet: sicuramente un duello annunciato quello tra il campione del mondo e il campione olimpico verso il Giro delle Fiandre che sarà sicuramente l’evento clou della domenica di Pasqua. Sono loro i due grandi favoriti della vigilia, con alle spalle Philippe Gilbert, campione uscente, e Tiesj Benoot, in stato di grazia dopo la vittoria alla Strade Bianche. In una classica così incerta però il pronostico non può essere chiuso a quattro nomi, con gli outsiders che spesso e volentieri riescono a sorprendere i corridori più attesi: andiamo a scoprirli.

Se Gilbert nel 2017 è riuscito ad anticipare tutti, la Quick-Step Floors quest’anno dovrà sicuramente cambiare la strategia. La squadra è sicuramente la migliore del lotto, dunque ci sono tutte le possibilità per mettere sotto scacco i grandi favoriti. Alle spalle del Vallone tre nomi di assoluto livello: Zdenek Stybar, Niki Terpstra e Yves Lampaert. Il primo, campione ceco, dalle Strade Bianche ha inanellato una serie incredibile di piazzamenti nelle classiche, dimostrando uno stato di forma eccezionale. Gli ultimi due, invece, hanno già alzato le braccia al cielo in chiave World Tour: l’olandese ha trionfato al termine di una fuga eccezionale ad Harelbeke, il belga ha fatto doppietta alla Dwars Door Vlaanderen. Davide Bramati può giocarsi tutti i suoi assi per puntare al colpo grosso.

Uomo sempre pericoloso sui muri fiamminghi è Sep Vanmarcke. Gli anni passano e le opportunità per il passista della EF Education First-Drapac p/b Cannondale diventano sempre meno: la condizione è al top, ma serve il colpo da maestro per riuscire a staccare tutti gli avversari visto uno spunto veloce non devastante. Altro belga è Oliver Naesen: lo spilungone dell’AG2R ha iniziato alla grande il periodo delle classiche di casa, salvo poi cadere proprio ieri alla Dwars, rischiando di compromettere uno stato di forma spaventoso (quarto ad Harelbeke, sesto alla Gand Wevelgem).

Molti altri nomi da seguire. In casa Italia c’è quello di Gianni Moscon, che sarà il leader del Team Sky (al via anche Michal Kwiaktowski). La Trek-Segafredo punta su Jasper Stuyven, già piazzato in questa prima parte di stagione. Per quanto riguarda la Groupama – FDJ il capitano sarà ancora una volta Arnaud Démare, anche se appare difficile che il transalpino riesca a scavalcare i muri fiamminghi.













© Quick-Step Floors Cycling Team / Getty Images Read