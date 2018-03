Giro delle Fiandre 2018: come vederlo in tv? Orario e programma. Il palinsesto completo

Domani (domenica 1° aprile) si correrà la 102ma edizione del Giro delle Fiandre. La seconda Classica Monumento della stagione regalerà grande spettacolo con il suo durissimo percorso di 265 km, in cui i corridori dovranno affrontare ben 18 muri e cinque tratti in pavé. Alla partenza troveremo tutti i migliori specialisti e ci aspettiamo di vedere una sfida avvincente tra Peter Sagan, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet e molti altri. Al via troveremo anche Gianni Moscon, Matteo Trentin e Vincenzo Nibali, che proveranno a riportare l’Italia al successo dopo 11 anni di digiuno.

La partenza da Antwerpen è fissata alle 10.30, mentre l’arrivo a Oudenaarde è previsto tra le 16.40 e le 17.30. Il Giro delle Fiandre sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport1 dalle 10.15, su Rai3 dalle 14.30 ed in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirlo anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Giro delle Fiandre

Domenica 1° aprile

Antwerpen-Oudenaarde 265 km

Partenza: 10.30

Arrivo previsto: 16.40-17.30

Foto: Valerio Origo