Giro dei Paesi Baschi 2018: la startlist e l’elenco dei partecipanti

Da lunedì 2 aprile a domenica 8, andrà in scena il Giro dei Paesi Baschi 2018, breve corsa a tappe nel territorio iberico che vedrà al via diversi tra i big internazionali, soprattutto in ottica classifica generale. Delle sei frazioni in programma, le prime quattro sono sulla carta mosse, mentre nelle ultime due dovrebbero uscire proprio gli uomini di classifica con una crono individuale di 19 chilometri e un arrivo in salita. Tra gli atleti più attesi, senza dubbio, Vincenzo Nibali, che ha scelto di finalizzare l’avvicinamento alla Liegi-Bastogne-Liegi proprio ai Paesi Baschi. Non sarà il sarà il solo, però tra i big delle grandi corse a tappe: di seguito vi proponiamo la startlist e l’elenco completo dei partecipanti, ricchissimo di nomi molto interessanti.

Movistar Team

1 LANDA Mikel

2 ANACONA Winner

3 BETANCUR Carlos

4 DE LA PARTE Víctor

5 QUINTANA Nairo

6 ROJAS José Joaquín

7 VALLS Rafael

AG2R La Mondiale

11 BARDET Romain

12 DUPONT Hubert

13 GASTAUER Ben

14 GAUTIER Cyril

15 LATOUR Pierre

17 VUILLERMOZ Alexis

Astana Pro Team

21 BILBAO Pello

22 FRAILE Omar

23 CATALDO Dario

24 GRIVKO Andrei

25 HANSEN Jesper

26 KOZHATAYEV Bakhtiyar

27 MOSER Moreno

Bahrain Merida Pro Cycling Team

31 NIBALI Vincenzo

32 IZAGIRRE Gorka

33 IZAGIRRE Ion

34 PADUN Mark

35 PELLIZOTTI Franco

36 PERNSTEINER Hermann

37 VISCONTI Giovanni

BMC Racing Team

41 PORTE Richie

42 CARUSO Damiano

43 DE MARCHI Alessandro

44 GERRANS Simon

45 TEUNS Dylan

46 VAN GARDEREN Tejay

47 WYSS Danilo

BORA – hansgrohe

51 KÖNIG Leopold

52 BENEDETTI Cesare

53 BUCHMANN Emanuel

54 GROSSSCHARTNER Felix

55 KONRAD Patrick

56 MCCARTHY Jay

57 MÜHLBERGER Gregor

Burgos-BH

61 SIMÓN Jordi

62 EZQUERRA Jesus

63 HERKLOTZ Silvio

64 MAMYKIN Matvey

65 MENDES José

66 RUBIO Diego

67 SALAS Ibai

Caja Rural – Seguros RGA

71 AMEZQUETA Julen

72 ARANBURU Alex

73 IRISARRI Jon

74 LASTRA Jonathan

75 MAS Lluís Guillermo

76 PARDILLA Sergio

77 REIS Rafael

Cofidis, Solutions Crédits

81 HERRADA Jesús

82 EDET Nicolas

83 HERRADA José

84 LE TURNIER Mathias

85 MATÉ Luis Ángel

86 NAVARRO Daniel

87 PEREZ Anthony

Euskadi – Murias

91 BAGÜES Aritz

92 BARCELO Fernando

93 BIZKARRA Mikel

94 BRAVO Garikoitz

95 PRADES Eduard

96 RODRÍGUEZ Sergio

97 SANZ Enrique

Groupama – FDJ

101 MOLARD Rudy

102 ARMIRAIL Bruno

103 MADOUAS Valentin

104 MORABITO Steve

105 SEIGLE Romain

106 VAUGRENARD Benoit

107 VINCENT Léo

Lotto Soudal

111 ARMÉE Sander

112 LAMBRECHT Bjorg

113 MERTZ Remy

114 MONFORT Maxime

116 VAN DER SANDE Tosh

117 VANENDERT Jelle

Mitchelton-Scott

121 YATES Adam

122 ALBASINI Michael

123 HOWSON Damien

124 HAIG Jack

125 JUUL-JENSEN Christopher

126 NIEVE Mikel

127 VERONA Carlos

Quick-Step Floors

131 ALAPHILIPPE Julian

132 CAPECCHI Eros

133 CAVAGNA Rémi

134 KNOX James

135 MAS Enric

136 NARVAEZ Jhonatan

137 SERRY Pieter

Dimension Data

141 ANTON Igor

142 CUMMINGS Stephen

143 DEBESAY Mekseb

144 KING Benjamin

145 MORTON Lachlan

146 PAUWELS Serge

147 SLAGTER Tom-Jelte

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

151 URAN Rigoberto

152 CANTY Brendan

153 CLARKE Simon

154 CRADDOCK Lawson

155 HOWES Alex

157 MORENO Daniel

Team Katusha – Alpecin

161 ZAKARIN Ilnur

162 BOSWELL Ian

163 KIšERLOVSKI Robert

164 KOCHETKOV Pavel

165 LAMMERTINK Maurits

166 MACHADO Tiago

167 ŠPILAK Simon

Team LottoNL-Jumbo

171 ROGLIC Primoz

172 BATTAGLIN Enrico

173 KUSS Sepp

174 LINDEMAN Bert-Jan

175 MARTENS Paul

177 DE TIER Floris

Team Sky

182 CASTROVIEJO Jonathan

183 DE LA CRUZ David

184 GEOGHEGAN HART Tao

185 KIRYIENKA Vasil

186 KWIATKOWSKI Michal

187 SIVAKOV Pavel

Team Sunweb

191 MATTHEWS Michael

192 FRÖHLINGER Johannes

193 HAGA Chad

194 HINDLEY Jai

195 STORER Michael

196 TEN DAM Laurens

197 TUSVELD Martijn

Trek – Segafredo

201 MOLLEMA Bauke

202 GOGL Michael

203 GRMAY Tsgabu

204 GUERREIRO Ruben

205 IRIZAR Markel

206 SKUJINS Tom

207 STETINA Peter

UAE-Team Emirates

211 COSTA Rui

212 AIT EL ABDIA Anass

213 ATAPUMA John Darwin

214 BONO Matteo

215 NIEMIEC Przemyslaw

216 POLANC Jan

217 RIABUSHENKO Alexandr













