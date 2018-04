Giro dei Paesi Baschi 2018: Vincenzo Nibali si ritira per un foruncolo. Osserverà due giorni di riposo completo

Vincenzo Nibali alza bandiera bianca e si ritira dal Giro dei Paesi Baschi. Il corridore siciliano non si presenterà al via della tappa odierna, la Vitoria-Eibar di 164,7 km, per via di un’infezione al perineo. Il capitano del team Bahrain-Merida, infatti, soffre da giorni per la presenza di un grosso foruncolo, sorto in seguito al Fiandre, proprio nella zona con cui poggia sul sellino.

Nibali sta già effettuando una cura a base di antibiotici da diversi giorni, ma il problema (che va ad aggiungersi al mal di gambe dopo lo sforzo di domenica) non si è ancora risolto ed anzi, con la cronometro di ieri si è accentuato, al punto che Vincenzo ha dovuto riscaldarsi prima della partenza in piedi sui pedali. “L’unica soluzione per guarire è che faccia qualche giorno di riposo“, ha spiegato Emilio Magni, medico del team, a La Gazzetta dello Sport. “Bisogna evitare qualsiasi conseguenza, come ad esempio il mal posizionamento in sella: trovare una posizione utile per sentire meno dolore potrebbe portare degli scompensi muscolari“.

Vincenzo ha così commentato la vicenda. “I problemi ci sono, tra mal di gambe e foruncolo. Ho fatto un bel blocco di lavoro e credo che un paio di giorni di riposo in più verso la Liegi non possono che farmi bene“.













Foto: Pier Colombo