“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! Conferenza stampa con il ct della Nazionale di ciclismo

Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti.

Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo anche due tappe al Giro d’Italia e vestendo per ben nove volte la maglia azzurra ai Mondiali.

Cassani ha ottenuto poi un notevole successo come commentatore tecnico della RAI per le gare di ciclismo, ruolo che ha ricoperto per 18 anni a partire dal 1996. Pacatezza, eleganza, professionalità e competenza ne hanno fatto una voce apprezzatissima per tutti gli appassionati delle due ruote.

Nel 2014, poi, la nomina a ct della Nazionale italiana, che ha saputo rilanciare dopo anni di crisi puntando con decisione sulle rappresentative giovanili ed anche sull’imprescindibile connubio tra pista e strada. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: l’Italia ha conquistato ben 4 medaglie in specialità olimpiche agli ultimi Mondiali di ciclismo su pista ed occupa la prima posizione nel ranking Uci per Nazioni su strada.

Un ospite d’onore, dunque, per il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport, con cui gli apprendisti giornalisti potranno interagire direttamente, facendo pratica e conseguendo una preziosissima esperienza.

Per iscriverti, invia una mail a: redazione@oasport.it