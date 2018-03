Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Si vola a Stoccarda: tutte contro Angelina Melnikova per la Deutscher Pokal. C’è Jordan Chiles

Nel weekend del 17-18 marzo si disputerà la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica. Il circuito riservato al concorso generale individuale sbarca a Stoccarda (Germania) per uno degli appuntamenti più tradizionali della Polvere di Magnesio. Si gareggia in terra teutonica dopo l’esordio di due settimane fa all’American Cup, vinta brillantemente da Morgan Hurd davanti a Mai Murakami e Maile O’Keefe: nessuna delle tre ragazze salite sul podio a Chicago si esibirà alla Porsche-Arena, ricordiamo che il trofeo è per Nazioni (sarà così anche tra due anni quando assegnerà dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020).

La stella annunciata è la russa Angelina Melnikova, Campionessa d’Europa al corpo libero e argento con la squadra alle Olimpiadi 2016, che a Stoccarda ha sempre fatto bene (trionfo nel 2016 e argento lo scorso anno). La 17enne se la dovrà vedere soprattutto con la statunitense Jordan Chiles, micidiale classe 2001 già ammirata al Trofeo di Jesolo tra le juniores e che lo scorso anno ha fatto da riserva ai Mondiali dopo aver chiuso i Nazionali al secondo posto. Da tenere in considerazione anche la padrona di casa Ellie Seitz, super specialista alle parallele che cerca un riscatto dopo la prova opaca all’American Cup. Sotto i riflettori anche la canadese Rose Woo (occhio al suo volteggio), la britannica Georgia-Mae Fenton e la cinese Jin Zhang. Completano il parterre la nipponica Nagi Kajita, l’olandese Tisha Volleman e la tedesca Sarah Voss (wild card).

Tra gli uomini si preannuncia una bella sfida tra il russo David Belyavskiy, il britannico Birnn Bevan, lo statunitense Akash Modi, l’ucraino Petro Pakniu e il tedesco Marcel Nguyen. Attesa per la super sbarra di Andreas Bretschneider.