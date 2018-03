Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Le specialità volano a Baku. Fan Yilin e Oksana Chusovitina protagoniste, c’è l’Italia maschile

Si preannuncia un fine settimana davvero molto intenso per la ginnastica artistica. La Coppa del Mondo generale sarà di scena a Stoccarda, mentre quella riservata ai singoli attrezzi scalderà il pubblico di Baku. Nella capitale dell’Azerbaijan spazio alla seconda tappa del circuito riservato alle specialità. Dal 15 al 18 marzo si assegneranno punti preziosi per le classifiche generali: giovedì e venerdì toccherà alle qualificazioni, poi i migliori 8 atleti si sfideranno nelle Finali in programma nel fine settimana.

Il nome di spicco è quello di Fan Yilin, Campionessa del Mondo alle parallele. La cinese illuminerà sicuramente la scena insieme a Oksana Chusovitina, eterna 41enne che come sempre cercherà di dettare legge al volteggio. Da annotare le presenze dell’israeliana Tzuf Feldon, della croata Ana Derek, delle slovene Tjasa Kysselef e Teja Belek. Tanti big tra gli uomini come il greco Eleftherios Petrounias (Campione Olimpico e del Mondo gli anelli), lo squadrone cinese con i vari Weng, Wang, You, Lan, Mu ma anche il bielorusso Andrey Likhovitsky, il croato Robert Seligman, l’olandese Bart Deurloo. L’Italia si affiderà ai giovani Matteo Levantesi, Luca Lino Garza e Carlo Macchini che dovranno fare un po’ di esperienza internazionale.