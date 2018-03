Giro di Catalogna 2018, Fabio Aru si ritira. La gamba fa male, è allarme verso il Giro d’Italia

Fabio Aru si è ritirato dal Giro di Catalogna 2018 e non sarà al via della sesta tappa che prenderà il via domani. Troppo grande il dolore alla gamba sinistra per il corridore della UAE Emirates, che oggi ha chiuso la frazione vinta dal colombiano Jarlinson Pantano a 13 minuti e mezzo dalla vetta.

Il calvario per il sardo era iniziato a causa di una caduta nella prima tappa. Non sembrava nulla di così grave, come aveva rassicurato il Cavaliere dei Quattro Mori su Twitter.

Ieri qui alla @VoltaCatalunya abbiamo ‘limato’ per bene… 🤔🙈 ma tra poco si riparte più forti di prima! 💪💪 #sischerza #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/4DaTCGhJEa — Fabio Aru (@FabioAru1) March 20, 2018

Con il passare dei giorni, tuttavia, il problema alla gamba non ha dato tregua, impedendogli di correre in condizioni accettabili. Da qui la decisione di fermarsi e sottoporsi domani mattina ad una risonanza magnetica a Barcellona presso la Clinica Sagrada Familia.

Lo stato di salute di Aru preoccupa in vista del Giro d’Italia. E’ vero, manca ancora un mese e mezzo alla Corsa Rosa, tuttavia l’avvicinamento non sta procedendo di certo nel migliore dei modi. Prima un malanno di stagione alla Tirreno-Adriatico, con tanto di cura a base di antibiotico, ora questo contrattempo che, si spera, possa risolversi con qualche giorno di riposo. Dopo il Giro 2017 saltato a causa di una caduta in allenamento, l’auspicio è che la sorte possa finalmente tornare benevola per un corridore di cui il ciclismo italiano ha un immenso bisogno.

Foto: Pier Colombo