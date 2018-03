F1, Qualifiche GP Australia 2018: programma, orari e tv. Il palinsesto completo su Sky e TV8. Previste diverse repliche

Sabato 24 marzo si svolgeranno le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. La stagione delle quattro ruote riparte da Melbourne come ormai da tradizione: sarà lo storico circuito di Albert Park, un semicittadino molto insidioso e probante, a tenere a battesimo il campionato che si preannuncia estremamente appassionante e combattuto.

Grande battaglia per la conquista della pole position con Lewis Hamilton grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti ma dovrà stare attento alla Ferrari di Sebastian Vettel che vuole dare battaglia alla pari del compagno di squadra Kimi Raikkonen. Attenzione a non sottovalutare anche l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e le Red Bull guidate da Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

SABATO 24 MARZO:

04.00-05.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2018: COME VEDERLE IN TV, IN DIRETTA E IN REPLICA

Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. Tutti gli appassionati potranno seguire il time attack secondo queste modalità ma se non volete puntare la sveglia potrete gustarvi le qualifiche anche in replica secondo il seguente palinsesto. Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 09.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00, 00.00.

Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in differita tv su TV8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 19.00.

Naturalmente disponibile la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI