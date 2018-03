F1 oggi (sabato 24 marzo), GP Australia 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Come seguirle in tempo reale e le repliche

Oggi sabato 24 marzo si disputano le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. A Melbourne scatterà la caccia alla pole position: grande attesa per il time attack e per scoprire quale sarà la griglia di partenza e chi scatterà davanti a tutti. Lewis Hamilton è il grande favorito dell vigilia, il Campione del Mondo sembra volare al volante della sua Mercedes ma non deve sottovalutare l’aggressività dei suoi rivali. Su tutti Sebastian Vettel che con la Ferrari medita il colpaccio e proverà a mettere pressione al britannico. La Rossa si giocherà anche la carta Kimi Raikkonen, parso pimpante nelle prove libere, mentre le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo proveranno a ricoprire il ruolo di outsider.

Le qualifiche del GP di Australia 2018 scatteranno alle ore 07.00 italiane, precedute da un turno di prove libere della durata di un’ora (alle 04.00). All’alba in Italia conosceremo la composizione della prima griglia di partenza della stagione e il poleman ad Albert Park.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

SABATO 24 MARZO:

04.00-05.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2018: COME VEDERLE IN TV, IN DIRETTA E IN REPLICA

Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. Tutti gli appassionati potranno seguire il time attack secondo queste modalità ma se non volete puntare la sveglia potrete gustarvi le qualifiche anche in replica secondo il seguente palinsesto. Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 09.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00, 00.00.

Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in differita tv su TV8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 19.00.

Naturalmente disponibile la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI