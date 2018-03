F1, Mondiale 2018: rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita, ma i problemi restano

“E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”.

Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed il team di Woking. Dopo tre stagioni vissute tra ritiri e messaggi via radio tutt’altro che gradevoli all’indirizzo della Honda, lo spagnolo si augura di avere un pacchetto più competitivo a propria disposizione.

“La nostra vettura ha mostrato un grande potenziale nei test invernali e, anche se sappiamo che abbiamo bisogno ancora di molto lavoro, abbiamo già una buona quantità di informazioni sul pacchetto e su come tutti i nuovi elementi della vettura di quest’anno funzionano insieme. L’Australia è la prima vera prova e dobbiamo impegnarci duramente per tutto il weekend per raccogliere tutto il necessario”, le parole dell’iberico tratte da Marca.

Il 25 marzo sarà il giorno del primo round e per Fernando quello del primo esame. Nei test, l’ottimismo paventato dal 2 volte campione del mondo si è un po’ scontrato con i problemi di affidabilità della monoposto. Sia lui che il compagno di squadra Stoffel Vandoorne sono stati costretti ad interrompere spesso il proprio lavoro. Il propulsore Renault, infatti, non ha dato le risposte attese ed è quasi ironico che la Toro Rosso, spinta dalla power unit nipponica (Honda), abbia avuto meno ritardi di questo genere.

Parliamo solo di prove, però l’avvicinamento alla prima “recita” stagionale non è dei migliori. Lo sa bene Nando che spera di non dover fare i conti ancora una volta con criticità tecniche/strutturali della vettura. L’obiettivo è essere, verosimilmente, la quarta forza del campionato, alle spalle delle tre grandi Ferrari, Mercedes e Red Bull. Sarà possibile? La pista ci darà presto una risposta.













