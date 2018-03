F1, GP Australia 2018: prove libere. Programma, orari e tv. Come seguirle in tempo reale

Scatta il Mondiale di Formula 1. Primo appuntamento, come oramai tradizione, in Australia. Sarà il primo episodio della sfida tra Mercedes e Ferrari, che riparte dopo la scorsa stagione. È ancora la Freccia d’Argento la macchina da battere ma la Rossa promette di fare passi avanti notevoli rispetto allo scorso campionato. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti, stando attenti però alla Red Bull, che “minaccia” seriamente di inserirsi tra le due duellanti e far saltare il banco.

Il GP di Australia si aprirà con le prove libere del venerdì, quando però in Italia sarà notte fonda. La prima sessione scatterà infatti alle 2, ora del nostro Paese (le 12 di Melbourne), mentre la seconda inizierà alle 6. Entrambe le sessioni, così come tutto il weekend, sarà visibile in tv in esclusiva su Sky Sport F1 HD (TV8 trasmetterà in differita solamente qualifiche e gara).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale in tempo reale delle prove libere.

Il programma

Venerdi 23 marzo

ore 2.00 – 3.30, Prove libere 1

ore 6.00 – 7.30, Prove libere 2













alessandro.tarallo@oasport.it

