F1, GP Australia 2018 – Fernando Alonso: “Dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!”

Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è stato anche oggi in gara poter lottare con gli altri. Gli anni passati dovevamo sudare per qualche punticino, ora sappiamo che le opportunità possiamo meritarcele“.

Un inizio positivo per la McLaren, dopo i problemi degli ultimi anni. “Ora possiamo difenderci o attaccare. Sapevo che il ritmo in gara era migliore rispetto alla qualifica, dove dobbiamo ancora migliorare. Sono già pronti dei miglioramenti e siamo sicuri che quest’anno sarà diverso, ci divertiremo. Il team ha fatto un grande lavoro durante l’inverno e terminare a punti con entrambe le macchine (Vandoorne 9°, ndr) è motivo di orgoglio“. Alonso ha poi promesso: “Dobbiamo avvicinarci alla Red Bull il prima possibile“.













