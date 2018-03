F1, GP Australia 2018 domani (sabato 24 marzo): orario d’inizio delle qualifiche. Come vederle in tv e in Diretta Streaming. Il programma completo

Domani (sabato 24 marzo) le qualifiche del GP d’Australia 2018, valide per il primo round del Mondiale di Formula Uno, andranno in scena. Sul circuito cittadino di Albert Park, Mercedes, Red Bull e Ferrari si giocheranno la pole. Lewis Hamilton, nel corso delle prime prove libere, ha dimostrato di esserci alla grande ed il feeling con la W09 è già notevole. Il Cavallino Rampante, incalzato anche dalla RB14, sfodererà tutte le proprie armi per rovinare la festa al campione del mondo in carica e conquistare la partenza dalla p.1. Un time-attack estremamente equilibrato quello che si prospetta in cui nulla è scontato.

OASport vi terrà compagnia con l’ormai abituale DIRETTA LIVE, la copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (in Streaming su Sky Go) mentre sarà possibile assistere in replica alle su TV8. Di seguito la programmazione.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’AUSTRALIA

La programmazione OASport

Sabato 24 marzo

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, DIRETTA LIVE testuale

ore 7.00, F1, Qualifiche, DIRETTA LIVE testuale

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 24 marzo

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 7.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 9.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 24 marzo

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita













