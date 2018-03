F1 2018, Fernando Alonso: “Non vedo l’ora di iniziare. La vettura ha un gran potenziale”

Tutto pronto per l’apertura del Mondiale di Formula 1 2018: si comincia, come di consueto, dall’Australia, precisamente dal circuito di Melbourne, dove si disputerà domenica nella prima mattinata italiana il Gran Premio. Uno dei più attesi è sicuramente Fernando Alonso con la sua McLaren, pronta al riscatto dopo qualche stagione deludente.

Queste le sue parole a Marca: “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”.

Prosegue sulla sua McLaren: “La nostra vettura ha mostrato un grande potenziale nei test invernali e, anche se sappiamo che abbiamo bisogno ancora di molto lavoro, abbiamo già una buona quantità di informazioni sul pacchetto e su come tutti i nuovi elementi della vettura di quest’anno funzionano insieme. L’Australia è la prima vera prova e dobbiamo impegnarci duramente per tutto il weekend per raccogliere tutto il necessario”.

Conclude: “Nessuno può fare alcun tipo di previsione su quale sarà la prestazione delle altre squadre nella prima gara della stagione, il che rende ancora più emozionante l’esordio. Melbourne è un grande circuito e dopo quello che è stato un lungo inverno, voglio davvero vedere cosa possiamo fare”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Fotocattagni