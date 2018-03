Dinamo Kiev-Lazio, su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Europa League

Giovedì 16 marzo si giocherà Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vanno a caccia della qualificazione al turno successivo ma serve la vittoria (o un pareggia segnando almeno tre gol) sul campo dell’ostica formazione ucraina: dopo il 2-2 maturato allo Stadio Olimpico di Roma, i ragazzi di Simone Inzaghi vanno a caccia dell’impresa in trasferta per tornare tra le migliori otto squadre della seconda competizione europea per importanza.

Serve una prestazione di grande sostanza da parte di una squadra che sta disputando un’ottima stagione e che vuole fare strada nel torneo. Immobile e compagni dovranno superarsi per non fermare qui le proprie speranze: servono assolutamente i gol del bomber e una prova importante da parte di tutta la squadra per battere questa Dinamo Kiev e volare ai quarti di finale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 16 MARZO:

19.00 Dinamo Kiev-Lazio













(foto Gianfranco Carozza)