Dinamo Kiev-Lazio in tv, su che canale guardarla? Orario d’inizio e palinsesto. In chiaro e gratis solo la diretta gol

Questa sera (ore 19.00) si disputerà Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vanno a caccia della qualificazione al turno successivo, sono obbligati a vincere oppure a pareggiare segnando almeno tre gol dopo il 2-2 maturato la scorsa settimana all’Olimpico di Roma. i ragazzi di Simone Inzaghi partono comunque favoriti contro l’ostica formazione ucraina ma non sarà semplice imporsi sul loro campo adattandosi al loro gioco rognoso.

La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Sky. Non è infatti prevista la trasmissione in chiaro su TV8: gli appassionati e i tifosi della Lazio potranno seguire l’incontro solo se abbonati alla piattaforma satellitare, disponibile anche l’opzione streaming su Sky Go. OA Sport però garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro per non perdersi nemmeno un istante di quello che succederà in campo. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018.

GIOVEDI’ 15 MARZO:

19.00 Dinamo Kiev-Lazio

