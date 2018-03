Curling, Mondiali Las Vegas 2018: quando gioca l’Italia? Il calendario, le date e gli orari delle partite degli azzurri

L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Gli azzurri vanno a caccia di una prestazione importante nella rassegna iridata dopo aver ben figurato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare ben 12 squadre, la speranza è quella di rientrare tra le migliori 6 per potersi giocare i playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di curling maschile. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro 9 ore rispetto a noi). Attendiamo di sapere dove verrà trasmesso l’evento in tv.

DOMENICA 1° APRILE:

03.30 Norvegia vs Italia

22.30 Scozia vs Italia

LUNEDÌ 2 APRILE:

03.30 Italia vs Russia

22.30 Italia vs Canada

MARTEDÌ 3 APRILE:

17.30 Svizzera vs Italia

MERCOLEDÌ 3 APRILE:

03.30 Cina vs Italia

17.30 Svezia vs Italia

22.30 Giappone vs Italia

GIOVEDÌ 5 APRILE:

17.30 Italia vs Corea del Sud

22.30 Italia vs USA

VENERDÌ 6 APRILE:

17.30 Italia vs Germania

SABATO 7 APRILE:

03.30 Italia vs Paesi Bassi

17.30 Eventuale: Quarti di finale (terza vs sesta; quarta vs quinta)

22.30 Eventuale: Semifinale 1

DOMENICA 8 APRILE:

03.30 Eventuale: Semifinale 2

21.00 Eventuale: Finale per il bronzo

LUNEDÌ 9 APRILE:

02.00 Eventuale: Finale Mondiali 2018 curling maschile















(foto WCF)