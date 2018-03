Curling, Mondiali Las Vegas 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

I Mondiali 2018 di curling maschile si svolgeranno a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Città da sogno per la rassegna iridata che chiude la stagione olimpica, le migliori 13 squadre sono pronte per darsi battaglia a caccia delle medaglie. Le prime due classificate della fase round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni classificate da terzo al sesto posto si sfideranno per gli altri due posti in semifinale. Presente anche l’Italia che cercherà di emozionare dopo la bella avventura olimpica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dei Mondiali 2018 di curling maschile. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro 9 ore rispetto a noi). Attendiamo di sapere dove verrà trasmesso l’evento.

SABATO 31 MARZO:

22.30 Svezia vs Germania

22.30 Norvegia vs Corea del Sud

22.30 Cina vs Svizzera

22.30 Russia vs Canada

DOMENICA 1° APRILE:

03.30 Norvegia vs Italia

03.30 USA vs Giappone

03.30 Canada vs Scozia

03.30 Svezia vs Svizzera

17.30 Russia vs Cina

17.30 Norvegia vs Germania

17.30 Giappone vs Corea del Sud

17.30 USA vs Paesi Bassi

22.30 Corea del Sud vs USA

22.30 Scozia vs Italia

22.30 Paesi Bassi vs Svezia

22.30 Giappone vs Norvegia

LUNEDÌ 2 APRILE:

03.30 Scozia vs Svezia

03.30 Canada vs Svizzera

03.30 Italia vs Russia

03.30 Cina vs Germania

17.30 Giappone vs Paesi Bassi

17.30 Norvegia vs USA

22.30 Italia vs Canada

22.30 Corea del Sud vs Cina

22.30 Svizzera vs Germania

22.30 Scozia vs USA

MARTEDÌ 3 APRILE:

03.30 Germania vs Paesi Bassi

03.30 Russia vs Norvegia

03.30 Cina vs Giappone

03.30 Corea del Sud vs Svezia

17.30 Giappone vs Russia

17.30 Germania vs Scozia

17.30 Corea del Sud vs Canada

17.30 Svizzera vs Italia

22.30 Cina vs Norvegia

22.30 USA vs Svezia

22.30 Scozia vs Paesi Bassi

22.30 Canada vs Giappone

MERCOLEDÌ 3 APRILE:

03.30 Svizzera vs Corea del Sud

03.30 Cina vs Italia

03.30 Svezia vs Norvegia

03.30 Germania vs Russia

17.30 Svezia vs Italia

17.30 Norvegia vs Canada

17.30 USA vs Russia

17.30 Corea del Sud vs Scozia

22.30 USA vs Germania

22.30 Svizzera vs Russia

22.30 Giappone vs Italia

22.30 Paesi Bassi vs Cina

GIOVEDÌ 5 APRILE:

03.30 Paesi Bassi vs Canada

03.30 Scozia vs Giappone

03.30 Germania vs Corea del Sud

03.30 Norvegia vs Svizzera

17.30 Norvegia vs Scozia

17.30 Svezia vs Cina

17.30 Paesi Bassi vs Svizzera

17.30 Italia vs Corea del Sud

22.30 Germania vs Giappone

22.30 Italia vs USA

22.30 Canada vs Cina

22.30 Svezia vs Russia

VENERDÌ 6 APRILE:

03.30 Canada vs USA

03.30 Paesi Bassi vs Norvegia

03.30 Russia vs Scozia

03.30 Svizzera vs Giappone

17.30 Scozia vs Svizzera

17.30 Canada vs Svezia

17.30 Italia vs Germania

17.30 USA vs Cina

22.30 Giappone vs Svezia

22.30 Cina vs Scozia

22.30 Corea del Sud vs Norvegia

22.30 Russia vs Paesi Bassi

SABATO 7 APRILE:

03.30 Italia vs Paesi Bassi

03.30 Russia vs Corea del Sud

03.30 Svizzera vs USA

03.30 Germania vs Canada

17.30 Quarti di finale (terza vs sesta; quarta vs quinta)

22.30 Semifinale 1

DOMENICA 8 APRILE:

03.30 Semifinale 2

21.00 Finale per il bronzo

LUNEDÌ 9 APRILE:

02.00 Finale Mondiali 2018 curling maschile













(foto WCF)