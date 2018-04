Curling, Mondiali 2018: l’Italia travolge la Germania per 11-4. Svezia e Scozia volano in semifinale

Arriva una bella vittoria per l’Italia ai Mondiali di curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta ha travolto per 11-4 la Germania dello skip Alexander Baumann.

Prima parte di gara molto equilibrata, con la Germania che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza il primo punto. Arrivano poi due marcature per parte nei successivi due end. Italia ancora a segno nella quarta mano, ma rispondono subito gli avversari. All’intervallo il punteggio è quindi sul 4-3 in favore dei tedeschi. Nella ripresa gli azzurri entrano con un’altra grinta e si vanno a prendere la vittoria grazie a tre end praticamente perfetti. Nel sesto l’Italia realizza tre punti e mette così pressione agli avversari, che vanno poi totalmente in crisi. Gli azzurri riusciranno infatti a rubare la mano sia nel settimo che nell’ottavo end, sfruttando i gravi errori di Baumann. I tedeschi, sotto di sette punti, non possono così fare altro che concedere il gioco al termine dell’ottavo end. Questo risultato non modifica però la classifica dell’Italia, che resta sempre in nona posizione.

Per quanto riguarda le altre partite arrivano le vittorie decisive di Svezia e Scozia, che ottengono così il pass diretto per le semifinali. Gli scandinavi hanno superato per 6-5 il Canada, mentre gli scozzesi hanno battuto la Svizzera per 8-6. Infine gli Stati Uniti vincono 7-4 con la Cina e restano in corsa per i play-off.

RISULTATI 18ma SESSIONE

Scozia-Svizzera 8-6

Canada-Svezia 5-6

Italia-Germania 11-4

USA-Cina 7-4

CLASSIFICA

Partite Vittorie Sconfitte 1 Scozia 11 10 1 1 Svezia 11 10 1 3 Canada 11 8 3 4 Norvegia 11 7 4 5 Svizzera 11 6 5 6 Corea del Sud 10 5 5 6 Russia 10 5 5 8 USA 11 5 6 9 Italia 11 4 7 10 Olanda 10 3 7 11 Cina 11 3 8 11 Giappone 11 3 8 13 Germania 11 1 10

